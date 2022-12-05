https://ria.ru/20221205/patrulirovanie-1836338925.html
В Красноярском крае усилят патрулирование пожароопасных территорий
В Красноярском крае усилят патрулирование пожароопасных территорий - РИА Новости, 05.12.2022
В Красноярском крае усилят патрулирование пожароопасных территорий
Министерство лесного хозяйства Красноярского края в целях предотвращения природных пожаров в 2023 году усилит патрулирование наиболее пожароопасных территорий и РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:41
2022-12-05T10:41
2022-12-05T10:41
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811269346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_997c58a9fad60cf4ceba4cecf40e3f95.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 дек - РИА Новости. Министерство лесного хозяйства Красноярского края в целях предотвращения природных пожаров в 2023 году усилит патрулирование наиболее пожароопасных территорий и также расширит сеть видеомониторинга, сообщает пресс-служба министерства.По ее данным, подготовку к пожароопасному сезону-2023 обсудили в министерстве лесного хозяйства края в ходе видеоконференции с представителями лесничеств и краевого Лесопожарного центра."Для эффективной работы по охране лесов от огня усилят авиаслужбу краевого Лесопожарного центра, в том числе за счет укрепления штата летчиков-наблюдателей.Сейчас будущие летнабы завершают обучение на базе аэропорта Шушенское. В планах – увеличение маршрутов наземного и авиапатрулирования, расширение сети видеомониторинга – 44 новых видеокамер для круглосуточного мониторинга самых горимых территорий", - говорится в сообщении.Глава минлесхоза региона Алексей Панов отметил, что в планах на 2023 год укрепление материально-технической базы лесопожарных формирований. Всего планируется приобрести более 140 единиц спецтехники и оборудования: пожарные машины, патрульные комплексы, вахтовку, бульдозер, грузовик, колесный трактор, катер, моторные лодки, плуги, а также зажигательные аппараты, воздуходувки и резервуары для доставки воды.Он отметил, что особое внимание нужно уделить охране наиболее горимых территорий. По его словам, в прошедшем сезоне хорошо зарекомендовала себя практика организации на ключевых маршрутах точек базирования лесных пожарных, что позволило контролировать ситуацию в круглосуточном режиме и оперативно реагировать на возникающие угрозы.Обучение всех сотрудников краевого Лесопожарного центра начнется в феврале-марте. Необходимую подготовку предстоит пройти всем без исключения сотрудникам лесопожарных станций и авиаподразделений, а начальникам – подтвердить свою квалификацию и профессионализм в ходе дополнительных испытаний.
https://ria.ru/20221117/doma-1832321582.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811269346_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa94d4ac241275300b5f72a101856ad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край
КРАСНОЯРСК, 5 дек - РИА Новости. Министерство лесного хозяйства Красноярского края в целях предотвращения природных пожаров в 2023 году усилит патрулирование наиболее пожароопасных территорий и также расширит сеть видеомониторинга, сообщает пресс-служба министерства.
По ее данным, подготовку к пожароопасному сезону-2023 обсудили в министерстве лесного хозяйства края в ходе видеоконференции с представителями лесничеств и краевого Лесопожарного центра.
"Для эффективной работы по охране лесов от огня усилят авиаслужбу краевого Лесопожарного центра, в том числе за счет укрепления штата летчиков-наблюдателей.
Сейчас будущие летнабы завершают обучение на базе аэропорта Шушенское. В планах – увеличение маршрутов наземного и авиапатрулирования, расширение сети видеомониторинга – 44 новых видеокамер для круглосуточного мониторинга самых горимых территорий", - говорится в сообщении.
Глава минлесхоза региона Алексей Панов отметил, что в планах на 2023 год укрепление материально-технической базы лесопожарных формирований. Всего планируется приобрести более 140 единиц спецтехники и оборудования: пожарные машины, патрульные комплексы, вахтовку, бульдозер, грузовик, колесный трактор, катер, моторные лодки, плуги, а также зажигательные аппараты, воздуходувки и резервуары для доставки воды.
Он отметил, что особое внимание нужно уделить охране наиболее горимых территорий. По его словам, в прошедшем сезоне хорошо зарекомендовала себя практика организации на ключевых маршрутах точек базирования лесных пожарных, что позволило контролировать ситуацию в круглосуточном режиме и оперативно реагировать на возникающие угрозы.
"В следующем году количество таких точек базирования мы увеличим в разы", - подчеркнул Панов.
Обучение всех сотрудников краевого Лесопожарного центра начнется в феврале-марте. Необходимую подготовку предстоит пройти всем без исключения сотрудникам лесопожарных станций и авиаподразделений, а начальникам – подтвердить свою квалификацию и профессионализм в ходе дополнительных испытаний.