https://ria.ru/20221205/patrulirovanie-1836338925.html

В Красноярском крае усилят патрулирование пожароопасных территорий

В Красноярском крае усилят патрулирование пожароопасных территорий - РИА Новости, 05.12.2022

В Красноярском крае усилят патрулирование пожароопасных территорий

Министерство лесного хозяйства Красноярского края в целях предотвращения природных пожаров в 2023 году усилит патрулирование наиболее пожароопасных территорий и РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:41

2022-12-05T10:41

2022-12-05T10:41

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 5 дек - РИА Новости. Министерство лесного хозяйства Красноярского края в целях предотвращения природных пожаров в 2023 году усилит патрулирование наиболее пожароопасных территорий и также расширит сеть видеомониторинга, сообщает пресс-служба министерства.По ее данным, подготовку к пожароопасному сезону-2023 обсудили в министерстве лесного хозяйства края в ходе видеоконференции с представителями лесничеств и краевого Лесопожарного центра."Для эффективной работы по охране лесов от огня усилят авиаслужбу краевого Лесопожарного центра, в том числе за счет укрепления штата летчиков-наблюдателей.Сейчас будущие летнабы завершают обучение на базе аэропорта Шушенское. В планах – увеличение маршрутов наземного и авиапатрулирования, расширение сети видеомониторинга – 44 новых видеокамер для круглосуточного мониторинга самых горимых территорий", - говорится в сообщении.Глава минлесхоза региона Алексей Панов отметил, что в планах на 2023 год укрепление материально-технической базы лесопожарных формирований. Всего планируется приобрести более 140 единиц спецтехники и оборудования: пожарные машины, патрульные комплексы, вахтовку, бульдозер, грузовик, колесный трактор, катер, моторные лодки, плуги, а также зажигательные аппараты, воздуходувки и резервуары для доставки воды.Он отметил, что особое внимание нужно уделить охране наиболее горимых территорий. По его словам, в прошедшем сезоне хорошо зарекомендовала себя практика организации на ключевых маршрутах точек базирования лесных пожарных, что позволило контролировать ситуацию в круглосуточном режиме и оперативно реагировать на возникающие угрозы.Обучение всех сотрудников краевого Лесопожарного центра начнется в феврале-марте. Необходимую подготовку предстоит пройти всем без исключения сотрудникам лесопожарных станций и авиаподразделений, а начальникам – подтвердить свою квалификацию и профессионализм в ходе дополнительных испытаний.

https://ria.ru/20221117/doma-1832321582.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край