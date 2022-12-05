https://ria.ru/20221205/otklyucheniya-1836336350.html

В Сумской области ввели графики аварийных отключений

В Сумской области ввели графики аварийных отключений - РИА Новости, 05.12.2022

В Сумской области ввели графики аварийных отключений

Графики аварийных отключений введены в понедельник в Сумской области Украины дополнительно к почасовым, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:35

2022-12-05T10:35

2022-12-05T16:25

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Графики аварийных отключений введены в понедельник в Сумской области Украины дополнительно к почасовым, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий."С 9.00 (10.00 мск) по Сумам и области кроме графиков почасовых отключений введены аварийные отключения", - написал Живицкий в своем Telegram-канале."В связи с превышением текущего потребления электрической энергии сверх заданного НЭК "Укрэнерго" лимит, в Сумской области (город Сумы и область), дополнительно к графикам почасовых (плановых) отключений, применены графики аварийных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении на сайте компании АО "Сумыоблэнерго".В компании отметили, что при применении аварийных отключений фактическое время отключения и включения электроэнергии будет отличаться от указанного в плановом графике.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221204/dtek-1836281028.html

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сумы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сумская область, сумы, вооруженные силы рф, денис шмыгаль