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В Сумской области ввели графики аварийных отключений - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Сумской области ввели графики аварийных отключений
В Сумской области ввели графики аварийных отключений - РИА Новости, 05.12.2022
В Сумской области ввели графики аварийных отключений
Графики аварийных отключений введены в понедельник в Сумской области Украины дополнительно к почасовым, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:35
2022-12-05T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
сумы
вооруженные силы рф
денис шмыгаль
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Графики аварийных отключений введены в понедельник в Сумской области Украины дополнительно к почасовым, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий."С 9.00 (10.00 мск) по Сумам и области кроме графиков почасовых отключений введены аварийные отключения", - написал Живицкий в своем Telegram-канале."В связи с превышением текущего потребления электрической энергии сверх заданного НЭК "Укрэнерго" лимит, в Сумской области (город Сумы и область), дополнительно к графикам почасовых (плановых) отключений, применены графики аварийных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении на сайте компании АО "Сумыоблэнерго".В компании отметили, что при применении аварийных отключений фактическое время отключения и включения электроэнергии будет отличаться от указанного в плановом графике.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, украина, сумская область, сумы, вооруженные силы рф, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Сумы, Вооруженные силы РФ, Денис Шмыгаль
10:35 05.12.2022 (обновлено: 16:25 05.12.2022)
 
В Сумской области ввели графики аварийных отключений

Графики аварийных отключений ввели в Сумской области Украины дополнительно к почасовым

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Графики аварийных отключений введены в понедельник в Сумской области Украины дополнительно к почасовым, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"С 9.00 (10.00 мск) по Сумам и области кроме графиков почасовых отключений введены аварийные отключения", - написал Живицкий в своем Telegram-канале.
"В связи с превышением текущего потребления электрической энергии сверх заданного НЭК "Укрэнерго" лимит, в Сумской области (город Сумы и область), дополнительно к графикам почасовых (плановых) отключений, применены графики аварийных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении на сайте компании АО "Сумыоблэнерго".
В компании отметили, что при применении аварийных отключений фактическое время отключения и включения электроэнергии будет отличаться от указанного в плановом графике.
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Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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