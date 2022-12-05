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В вооруженных силах Южной Осетии стартовала неделя боевой готовности
В вооруженных силах Южной Осетии стартовала неделя боевой готовности - РИА Новости, 05.12.2022
В вооруженных силах Южной Осетии стартовала неделя боевой готовности
Министерство обороны Южной Осетии сообщило в понедельник о начале недели боевой готовности в вооруженных силах республики. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:54
2022-12-05T17:54
2022-12-05T17:55
южная осетия
в мире
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ЦХИНВАЛ, 5 дек - РИА Новости. Министерство обороны Южной Осетии сообщило в понедельник о начале недели боевой готовности в вооруженных силах республики.В подразделениях проводится ряд мероприятий, целью которых является отработка слаженности военнослужащих при переходе с мирного на военное время."С началом зимнего периода обучения в Вооруженных Силах Южной Осетии стартовала неделя боевой готовности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонительного ведомства.В завершение недели боевой готовности по сигналу учебной тревоги будет поднят весь личный состав ВС Южной Осетии. "В комплекс мероприятий входит: сбор личного состава по сигналу учебной тревоги, получения оружия и предметов снаряжения, хранящихся в комнате хранения оружия, снятие техники с хранения и ее подготовка к выходу в районы сосредоточения", - уточнили в минобороны.Тренировки проводятся под наблюдением старших офицеров органов военного управления минобороны республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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южная осетия, в мире
17:54 05.12.2022 (обновлено: 17:55 05.12.2022)
В вооруженных силах Южной Осетии стартовала неделя боевой готовности
Минобороны Южной Осетии сообщило о начале недели боевой готовности в армии республики
ЦХИНВАЛ, 5 дек - РИА Новости. Министерство обороны Южной Осетии сообщило в понедельник о начале недели боевой готовности в вооруженных силах республики.
В подразделениях проводится ряд мероприятий, целью которых является отработка слаженности военнослужащих при переходе с мирного на военное время.
"С началом зимнего периода обучения в Вооруженных Силах Южной Осетии стартовала неделя боевой готовности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонительного ведомства.
В завершение недели боевой готовности по сигналу учебной тревоги будет поднят весь личный состав ВС Южной Осетии. "В комплекс мероприятий входит: сбор личного состава по сигналу учебной тревоги, получения оружия и предметов снаряжения, хранящихся в комнате хранения оружия, снятие техники с хранения и ее подготовка к выходу в районы сосредоточения", - уточнили в минобороны.
Тренировки проводятся под наблюдением старших офицеров органов военного управления минобороны республики.