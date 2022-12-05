https://ria.ru/20221205/osetiya-1836487062.html

В вооруженных силах Южной Осетии стартовала неделя боевой готовности

В вооруженных силах Южной Осетии стартовала неделя боевой готовности - РИА Новости, 05.12.2022

В вооруженных силах Южной Осетии стартовала неделя боевой готовности

Министерство обороны Южной Осетии сообщило в понедельник о начале недели боевой готовности в вооруженных силах республики. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:54

2022-12-05T17:54

2022-12-05T17:55

южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 5 дек - РИА Новости. Министерство обороны Южной Осетии сообщило в понедельник о начале недели боевой готовности в вооруженных силах республики.В подразделениях проводится ряд мероприятий, целью которых является отработка слаженности военнослужащих при переходе с мирного на военное время."С началом зимнего периода обучения в Вооруженных Силах Южной Осетии стартовала неделя боевой готовности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонительного ведомства.В завершение недели боевой готовности по сигналу учебной тревоги будет поднят весь личный состав ВС Южной Осетии. "В комплекс мероприятий входит: сбор личного состава по сигналу учебной тревоги, получения оружия и предметов снаряжения, хранящихся в комнате хранения оружия, снятие техники с хранения и ее подготовка к выходу в районы сосредоточения", - уточнили в минобороны.Тренировки проводятся под наблюдением старших офицеров органов военного управления минобороны республики.

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южная осетия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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