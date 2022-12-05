https://ria.ru/20221205/odnoklassniki-1836444566.html
Одноклассники объявили номинантов юбилейной премии "Самый ОК"
Одноклассники объявили номинантов юбилейной премии "Самый ОК" - РИА Новости, 05.12.2022
Одноклассники объявили номинантов юбилейной премии "Самый ОК"
Одноклассники объявили юбилейную премию "Самый ОК". В социальной сети началось голосование за лучшие фильм, сериал, шоу, хит, а также блог 2022 года. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:56
2022-12-05T15:56
2022-12-05T15:56
одноклассники
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836442934_0:133:2561:1573_1920x0_80_0_0_93bea1500559117fe60d5babc0125512.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Одноклассники объявили юбилейную премию "Самый ОК". В социальной сети началось голосование за лучшие фильм, сериал, шоу, хит, а также блог 2022 года. Голосование за номинантов 5-й премии стартовало 5 декабря – оно доступно в специальном мини-приложении. Завершится голосование 15 декабря в 12:00 по московскому времени, а победителей объявят в специальном выпуске собственного онлайн-шоу "ОК на связи!". Лауреаты получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в ОК с символикой премии, а также памятные статуэтки.В каждой номинации премии – топ-5 популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2022 году. Главное условие номинации – контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, блог или музыкальный трек. Специально для премии Одноклассники выбрали фильмы, сериалы и шоу с наибольшим количеством упоминаний в соцсети с 5 декабря 2021 года по 5 декабря 2022 года. Претендентов в номинации "Трек года" определяли по количеству прослушиваний композиций в ОК. Номинантов в "Блог года" – по сумме реакций на контент в соцсети за аналогичный период. На основе этих данных были составлены шорт-листы в номинациях: "Сериал", "Шоу", "Трек", "Блог" и "Фильм". Номинация "Блог года" в этом году вернулась в премию.
https://ria.ru/20221123/odnoklassniki-1833580698.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836442934_143:0:2416:1705_1920x0_80_0_0_1c058e004d0bb5b812ac7c1b676618e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одноклассники, технологии
Одноклассники, Технологии
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Одноклассники объявили юбилейную премию "Самый ОК". В социальной сети началось голосование за лучшие фильм, сериал, шоу, хит, а также блог 2022 года.
Голосование за номинантов 5-й премии стартовало 5 декабря – оно доступно в специальном мини-приложении. Завершится голосование 15 декабря в 12:00 по московскому времени, а победителей объявят в специальном выпуске собственного онлайн-шоу "ОК на связи!". Лауреаты получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в ОК с символикой премии, а также памятные статуэтки.
В каждой номинации премии – топ-5 популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2022 году. Главное условие номинации – контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, блог или музыкальный трек. Специально для премии Одноклассники выбрали фильмы, сериалы и шоу с наибольшим количеством упоминаний в соцсети с 5 декабря 2021 года по 5 декабря 2022 года. Претендентов в номинации "Трек года" определяли по количеству прослушиваний композиций в ОК. Номинантов в "Блог года" – по сумме реакций на контент в соцсети за аналогичный период. На основе этих данных были составлены шорт-листы в номинациях: "Сериал", "Шоу", "Трек", "Блог" и "Фильм". Номинация "Блог года" в этом году вернулась в премию.