https://ria.ru/20221205/odnoklassniki-1836444566.html

Одноклассники объявили номинантов юбилейной премии "Самый ОК"

Одноклассники объявили номинантов юбилейной премии "Самый ОК" - РИА Новости, 05.12.2022

Одноклассники объявили номинантов юбилейной премии "Самый ОК"

Одноклассники объявили юбилейную премию "Самый ОК". В социальной сети началось голосование за лучшие фильм, сериал, шоу, хит, а также блог 2022 года. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:56

2022-12-05T15:56

2022-12-05T15:56

одноклассники

технологии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Одноклассники объявили юбилейную премию "Самый ОК". В социальной сети началось голосование за лучшие фильм, сериал, шоу, хит, а также блог 2022 года. Голосование за номинантов 5-й премии стартовало 5 декабря – оно доступно в специальном мини-приложении. Завершится голосование 15 декабря в 12:00 по московскому времени, а победителей объявят в специальном выпуске собственного онлайн-шоу "ОК на связи!". Лауреаты получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в ОК с символикой премии, а также памятные статуэтки.В каждой номинации премии – топ-5 популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2022 году. Главное условие номинации – контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, блог или музыкальный трек. Специально для премии Одноклассники выбрали фильмы, сериалы и шоу с наибольшим количеством упоминаний в соцсети с 5 декабря 2021 года по 5 декабря 2022 года. Претендентов в номинации "Трек года" определяли по количеству прослушиваний композиций в ОК. Номинантов в "Блог года" – по сумме реакций на контент в соцсети за аналогичный период. На основе этих данных были составлены шорт-листы в номинациях: "Сериал", "Шоу", "Трек", "Блог" и "Фильм". Номинация "Блог года" в этом году вернулась в премию.

https://ria.ru/20221123/odnoklassniki-1833580698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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одноклассники, технологии