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В Одесской области Украины повреждены два объекта инфраструктуры - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/odessa-1836464321.html
В Одесской области Украины повреждены два объекта инфраструктуры
В Одесской области Украины повреждены два объекта инфраструктуры - РИА Новости, 05.12.2022
В Одесской области Украины повреждены два объекта инфраструктуры
В Одесской области Украины в результате удара повреждены два инфраструктурных объекта, сообщил в понедельник замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:59
2022-12-05T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
кирилл тимошенко
владимир зеленский
одесская область
житомирская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Одесской области Украины в результате удара повреждены два инфраструктурных объекта, сообщил в понедельник замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.Ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. В понедельник днем воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения.Как написал Тимошенко в своем Telegram-канале, в Одесской области "повреждены два инфраструктурных объекта", "ГСЧС уже работают на месте".В свою очередь, интернет-издание "Страна" сообщило, что в Одессе остановлены все котельные и электротранспорт.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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одесская область
житомирская область
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в мире, жкх, кирилл тимошенко, владимир зеленский, одесская область, житомирская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Кирилл Тимошенко, Владимир Зеленский, Одесская область, Житомирская область, Вооруженные силы РФ, Украина
16:59 05.12.2022
 
В Одесской области Украины повреждены два объекта инфраструктуры

Офис Зеленского: в Одесской области Украины повреждены два объекта инфраструктуры

© AP Photo / Petros GiannakourisДым в Одессе
Дым в Одессе - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Дым в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Одесской области Украины в результате удара повреждены два инфраструктурных объекта, сообщил в понедельник замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Ранее в понедельник СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины после объявленной воздушной тревоги. В понедельник днем воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Кроме того, украинские СМИ сообщали, что Кировоградская, Одесская и Житомирская области Украины частично остались без электроснабжения.
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Как написал Тимошенко в своем Telegram-канале, в Одесской области "повреждены два инфраструктурных объекта", "ГСЧС уже работают на месте".
В свою очередь, интернет-издание "Страна" сообщило, что в Одессе остановлены все котельные и электротранспорт.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХКирилл ТимошенкоВладимир ЗеленскийОдесская областьЖитомирская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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