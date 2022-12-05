https://ria.ru/20221205/odessa-1836443267.html

СМИ сообщили об обысках в мэрии Одессы

СМИ сообщили об обысках в мэрии Одессы - РИА Новости, 05.12.2022

СМИ сообщили об обысках в мэрии Одессы

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в здании администрации города Одесса, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:52

2022-12-05T15:52

2022-12-05T15:52

в мире

одесса

украина

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в здании администрации города Одесса, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах."НАБУ сегодня проводит обыски в одесской мэрии", - говорится в сообщении "Страна.ua".По словам источника издания, обыски в мэрии Одессы проводятся в связи с делом "о закупках 2021 года".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)