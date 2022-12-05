https://ria.ru/20221205/odessa-1836443267.html
СМИ сообщили об обысках в мэрии Одессы
СМИ сообщили об обысках в мэрии Одессы - РИА Новости, 05.12.2022
СМИ сообщили об обысках в мэрии Одессы
Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в здании администрации города Одесса, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:52
2022-12-05T15:52
2022-12-05T15:52
в мире
одесса
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в здании администрации города Одесса, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах."НАБУ сегодня проводит обыски в одесской мэрии", - говорится в сообщении "Страна.ua".По словам источника издания, обыски в мэрии Одессы проводятся в связи с делом "о закупках 2021 года".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Одесса, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
СМИ сообщили об обысках в мэрии Одессы
"Страна.ua" сообщила об обысках, которые проводит НАБУ в здании мэрии Одессы