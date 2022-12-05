https://ria.ru/20221205/obstrel-1836309994.html

Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 05.12.2022

Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Алчевску в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявило представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T07:35

2022-12-05T07:35

2022-12-05T07:35

специальная военная операция на украине

сша

луганская народная республика

украина

сцкк

bae systems

lockheed martin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df9e25cf75cefea9284029e52cf9b81a.jpg

ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Алчевску в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявило представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.55 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221205/khram-1836305120.html

сша

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, луганская народная республика, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin