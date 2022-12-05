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Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 05.12.2022
Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Алчевску в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявило представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T07:35
2022-12-05T07:35
2022-12-05T07:35
специальная военная операция на украине
сша
луганская народная республика
украина
сцкк
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Алчевску в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявило представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.55 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221205/khram-1836305120.html
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сша, луганская народная республика, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, США, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 05.55 выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS