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Российские войска поразили 17 объектов оборонного комплекса на Украине - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска поразили 17 объектов оборонного комплекса на Украине
Российские войска поразили 17 объектов оборонного комплекса на Украине - РИА Новости, 05.12.2022
Российские войска поразили 17 объектов оборонного комплекса на Украине
Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса Украины, все назначенные... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:53
2022-12-05T20:18
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса Украины, все назначенные 17 объектов поражены, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации, сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены", - сообщили в Минобороны РФ.
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безопасность, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия
19:53 05.12.2022 (обновлено: 20:18 05.12.2022)
 
Российские войска поразили 17 объектов оборонного комплекса на Украине

МО России: российские войска достигли цели, поразив 17 военных объектов на Украине

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса Украины, все назначенные 17 объектов поражены, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации, сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены", - сообщили в Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:46Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.12.2022
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