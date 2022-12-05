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Российские войска поразили 17 объектов оборонного комплекса на Украине

Российские войска поразили 17 объектов оборонного комплекса на Украине - РИА Новости, 05.12.2022

Российские войска поразили 17 объектов оборонного комплекса на Украине

Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса Украины, все назначенные... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:53

2022-12-05T19:53

2022-12-05T20:18

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса Украины, все назначенные 17 объектов поражены, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации, сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены", - сообщили в Минобороны РФ.

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безопасность, украина, россия