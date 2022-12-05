https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836438950.html

Мэрия Нижневартовска предупредила о продолжительном разборе завалов

Мэрия Нижневартовска предупредила о продолжительном разборе завалов - РИА Новости, 05.12.2022

Мэрия Нижневартовска предупредила о продолжительном разборе завалов

Разбор завалов обрушившейся в Нижневартовске после хлопка газа пятиэтажки займет не менее трех дней, сообщает пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:40

2022-12-05T15:40

2022-12-05T15:40

происшествия

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Разбор завалов обрушившейся в Нижневартовске после хлопка газа пятиэтажки займет не менее трех дней, сообщает пресс-служба горадминистрации."По информации сотрудников МЧС, на разбор завалов потребуется не менее трех дней. Ситуация осложнена особенностями работы – разбор конструкций ведется с верхних к нижним этажам. Периодически проходят минуты тишины", - говорится в сообщении.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.Как сообщал СК по Югре, хлопок, предварительно, произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов на втором этаже пятиэтажного дома. Следственные действия проводятся с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования ООО Топливная компания "АртСевер", где накануне мужчина заправлял газовый баллон.

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836418147.html

нижневартовск

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происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижневартовске