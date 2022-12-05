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Мэрия Нижневартовска предупредила о продолжительном разборе завалов - РИА Новости, 05.12.2022
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Мэрия Нижневартовска предупредила о продолжительном разборе завалов
Мэрия Нижневартовска предупредила о продолжительном разборе завалов - РИА Новости, 05.12.2022
Мэрия Нижневартовска предупредила о продолжительном разборе завалов
Разбор завалов обрушившейся в Нижневартовске после хлопка газа пятиэтажки займет не менее трех дней, сообщает пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:40
2022-12-05T15:40
происшествия
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Разбор завалов обрушившейся в Нижневартовске после хлопка газа пятиэтажки займет не менее трех дней, сообщает пресс-служба горадминистрации."По информации сотрудников МЧС, на разбор завалов потребуется не менее трех дней. Ситуация осложнена особенностями работы – разбор конструкций ведется с верхних к нижним этажам. Периодически проходят минуты тишины", - говорится в сообщении.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.Как сообщал СК по Югре, хлопок, предварительно, произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов на втором этаже пятиэтажного дома. Следственные действия проводятся с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования ООО Топливная компания "АртСевер", где накануне мужчина заправлял газовый баллон.
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происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
15:40 05.12.2022
 
Мэрия Нижневартовска предупредила о продолжительном разборе завалов

Мэрия Нижневартовска: разбор завалов обрушившегося в дома займет не менее трех дней

© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Разбор завалов обрушившейся в Нижневартовске после хлопка газа пятиэтажки займет не менее трех дней, сообщает пресс-служба горадминистрации.
"По информации сотрудников МЧС, на разбор завалов потребуется не менее трех дней. Ситуация осложнена особенностями работы – разбор конструкций ведется с верхних к нижним этажам. Периодически проходят минуты тишины", - говорится в сообщении.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.
Как сообщал СК по Югре, хлопок, предварительно, произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов на втором этаже пятиэтажного дома. Следственные действия проводятся с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования ООО Топливная компания "АртСевер", где накануне мужчина заправлял газовый баллон.
Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 14:42В России
СК РФ рассказал о ходе расследования трагедии в Нижневартовске
 
ПроисшествияНижневартовскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в доме в Нижневартовске
 
 
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