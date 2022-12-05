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Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022
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Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Нижневартовске
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Нижневартовске
Пять человек обратились за медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила губернатор... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:24
2022-12-05T11:24
происшествия
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
взрыв газа в доме в нижневартовске
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пять человек обратились за медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова."На этот час достоверно установлено, с установлением личности - один погибший", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов".
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происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова, Взрыв газа в доме в Нижневартовске
11:24 05.12.2022
 
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Нижневартовске

Комарова: двое раненных при взрыве в Нижневартовске находятся в крайне тяжелом состоянии

© МЧС РФ / Перейти в медиабанкЧастично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пять человек обратились за медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
"На этот час достоверно установлено, с установлением личности - один погибший", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
"Пять человек получают медицинскую помощь, обратились за ней. Два - в крайне тяжелом состоянии. Это семья, где, собственно, произошла эта чрезвычайная ситуация. Своевременно бортом санавиации они доставлены в окружной центр в Сургуте", - добавил Комарова.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов".
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
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ПроисшествияНижневартовскХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваВзрыв газа в доме в Нижневартовске
 
 
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