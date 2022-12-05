https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836351270.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Нижневартовске
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Нижневартовске
Пять человек обратились за медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила губернатор... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:24
2022-12-05T11:24
2022-12-05T11:24
происшествия
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
взрыв газа в доме в нижневартовске
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пять человек обратились за медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова."На этот час достоверно установлено, с установлением личности - один погибший", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова, Взрыв газа в доме в Нижневартовске
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Нижневартовске
Комарова: двое раненных при взрыве в Нижневартовске находятся в крайне тяжелом состоянии