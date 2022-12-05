https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836351270.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Нижневартовске

Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022

Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Нижневартовске

Пять человек обратились за медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила губернатор... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:24

2022-12-05T11:24

2022-12-05T11:24

происшествия

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

взрыв газа в доме в нижневартовске

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пять человек обратились за медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова."На этот час достоверно установлено, с установлением личности - один погибший", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов".

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836344860.html

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, взрыв газа в доме в нижневартовске