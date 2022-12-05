https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836319162.html
Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома
Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома - РИА Новости, 05.12.2022
Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома
Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося после хлопка газа жилого дома для размещения в квартирах маневренного фонда, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:01
2022-12-05T09:01
2022-12-05T09:06
происшествия
жилье
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836266417_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_8a88d1aebd9d1c5637f1733149010865.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося после хлопка газа жилого дома для размещения в квартирах маневренного фонда, сообщает пресс-служба горадминистрации."Формируется список жильцов, которые захотят разместиться в квартирах маневренного фонда", - говорится в сообщении.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажа в третьем подъезде.По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, несколько человек могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим ЧС на муниципальном уровне.По данным мэрии, работает консультационный пункт помощи пострадавшим, где специалисты соцзащиты, управления по жилищной политике администрации города и представители других структур консультируют людей и оказывают им помощь в оформлении и приеме документов.Отмечается, что в пункте временного размещения в настоящее время находятся 13 человек, в многопрофильном центре реабилитации - 9 человек.
https://ria.ru/20221205/vzryv-1836315705.html
https://ria.ru/20221205/vzryv-1836304986.html
нижневартовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836266417_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a01766819f26d578585412834ff780b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Жилье, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
09:01 05.12.2022 (обновлено: 09:06 05.12.2022)
Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома
Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома для предоставления жилья
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося после хлопка газа жилого дома для размещения в квартирах маневренного фонда, сообщает пресс-служба горадминистрации.
"Формируется список жильцов, которые захотят разместиться в квартирах маневренного фонда", - говорится в сообщении.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажа в третьем подъезде.
По последним данным МЧС
, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, несколько человек могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим ЧС на муниципальном уровне.
По данным мэрии, работает консультационный пункт помощи пострадавшим, где специалисты соцзащиты, управления по жилищной политике администрации города и представители других структур консультируют людей и оказывают им помощь в оформлении и приеме документов.
Отмечается, что в пункте временного размещения в настоящее время находятся 13 человек, в многопрофильном центре реабилитации - 9 человек.