https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836319162.html

Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома

Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома - РИА Новости, 05.12.2022

Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома

Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося после хлопка газа жилого дома для размещения в квартирах маневренного фонда, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:01

2022-12-05T09:01

2022-12-05T09:06

происшествия

жилье

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося после хлопка газа жилого дома для размещения в квартирах маневренного фонда, сообщает пресс-служба горадминистрации."Формируется список жильцов, которые захотят разместиться в квартирах маневренного фонда", - говорится в сообщении.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажа в третьем подъезде.По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, несколько человек могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим ЧС на муниципальном уровне.По данным мэрии, работает консультационный пункт помощи пострадавшим, где специалисты соцзащиты, управления по жилищной политике администрации города и представители других структур консультируют людей и оказывают им помощь в оформлении и приеме документов.Отмечается, что в пункте временного размещения в настоящее время находятся 13 человек, в многопрофильном центре реабилитации - 9 человек.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836315705.html

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836304986.html

нижневартовск

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происшествия, жилье, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске