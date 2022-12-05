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Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома - РИА Новости, 05.12.2022
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Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома
Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома - РИА Новости, 05.12.2022
Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома
Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося после хлопка газа жилого дома для размещения в квартирах маневренного фонда, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:01
2022-12-05T09:06
происшествия
жилье
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося после хлопка газа жилого дома для размещения в квартирах маневренного фонда, сообщает пресс-служба горадминистрации."Формируется список жильцов, которые захотят разместиться в квартирах маневренного фонда", - говорится в сообщении.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажа в третьем подъезде.По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, несколько человек могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим ЧС на муниципальном уровне.По данным мэрии, работает консультационный пункт помощи пострадавшим, где специалисты соцзащиты, управления по жилищной политике администрации города и представители других структур консультируют людей и оказывают им помощь в оформлении и приеме документов.Отмечается, что в пункте временного размещения в настоящее время находятся 13 человек, в многопрофильном центре реабилитации - 9 человек.
https://ria.ru/20221205/vzryv-1836315705.html
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происшествия, жилье, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Жилье, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
09:01 05.12.2022 (обновлено: 09:06 05.12.2022)
 
Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома

Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома для предоставления жилья

© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаНа месте взрыва газа в Нижневартовске
На месте взрыва газа в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
На месте взрыва газа в Нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося после хлопка газа жилого дома для размещения в квартирах маневренного фонда, сообщает пресс-служба горадминистрации.
"Формируется список жильцов, которые захотят разместиться в квартирах маневренного фонда", - говорится в сообщении.
Взрыв в Ярославле
Вчера, 08:29
СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Ярославле
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажа в третьем подъезде.
По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, несколько человек могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим ЧС на муниципальном уровне.
По данным мэрии, работает консультационный пункт помощи пострадавшим, где специалисты соцзащиты, управления по жилищной политике администрации города и представители других структур консультируют людей и оказывают им помощь в оформлении и приеме документов.
Отмечается, что в пункте временного размещения в настоящее время находятся 13 человек, в многопрофильном центре реабилитации - 9 человек.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Семьи погибших при взрыве в Нижневартовске получат по миллиону рублей
 
ПроисшествияЖильеНижневартовскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижневартовске
 
 
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