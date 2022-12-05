https://ria.ru/20221205/neftegaz-1836366041.html
Нефтегазовые допдоходы оказались ниже прогноза на 90 миллиардов рублей
Нефтегазовые допдоходы оказались ниже прогноза на 90 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.12.2022
Нефтегазовые допдоходы оказались ниже прогноза на 90 миллиардов рублей
Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в ноябре оказался ниже оценки Минфина на 90,2 миллиарда рублей, сообщило... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:05
2022-12-05T12:05
2022-12-05T12:08
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
нефть
природный газ
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в ноябре оказался ниже оценки Минфина на 90,2 миллиарда рублей, сообщило министерство."Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2022 года составило -90,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на ноябрь в размере 282,8 миллиарда рублей.В декабре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 176,1 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 85,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении.Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.
https://ria.ru/20221205/neft-1836338304.html
https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), нефть, природный газ
Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Нефть, Природный газ
12:05 05.12.2022 (обновлено: 12:08 05.12.2022)
Нефтегазовые допдоходы оказались ниже прогноза на 90 миллиардов рублей
Нефтегазовые допдоходы бюджета в ноябре оказались ниже прогноза на 90,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в ноябре оказался ниже оценки Минфина на 90,2 миллиарда рублей, сообщило
министерство.
"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2022 года составило -90,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на ноябрь в размере 282,8 миллиарда рублей.
В декабре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 176,1 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 85,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.