https://ria.ru/20221205/neftegaz-1836366041.html

Нефтегазовые допдоходы оказались ниже прогноза на 90 миллиардов рублей

Нефтегазовые допдоходы оказались ниже прогноза на 90 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.12.2022

Нефтегазовые допдоходы оказались ниже прогноза на 90 миллиардов рублей

Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в ноябре оказался ниже оценки Минфина на 90,2 миллиарда рублей, сообщило... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:05

2022-12-05T12:05

2022-12-05T12:08

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

нефть

природный газ

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в ноябре оказался ниже оценки Минфина на 90,2 миллиарда рублей, сообщило министерство."Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2022 года составило -90,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на ноябрь в размере 282,8 миллиарда рублей.В декабре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 176,1 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 85,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении.Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.

https://ria.ru/20221205/neft-1836338304.html

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), нефть, природный газ