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Концерн OMV предложил национализировать OGMT и ее договоры с "Газпромом" - РИА Новости, 05.12.2022
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Концерн OMV предложил национализировать OGMT и ее договоры с "Газпромом"
Концерн OMV предложил национализировать OGMT и ее договоры с "Газпромом" - РИА Новости, 05.12.2022
Концерн OMV предложил национализировать OGMT и ее договоры с "Газпромом"
В австрийском нефтегазовом концерне OMV рассматривают вариант с национализацией газотрейдинговой "дочки" OGMT (OMV Gas Marketing & Trading GmbH), связанной... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T23:21
2022-12-05T23:25
экономика
альфред штерн
австрия
норвегия
omv
газпром
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ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. В австрийском нефтегазовом концерне OMV рассматривают вариант с национализацией газотрейдинговой "дочки" OGMT (OMV Gas Marketing &amp; Trading GmbH), связанной долгосрочными договорами с российским "Газпромом", заявил в интервью газете Kurier глава концерна Альфред Штерн.Компания OGMT продает собственный газ OMV из Норвегии и Австрии и поставляет продукцию клиентам группы. По данным Kurier, OGMT продала 156 ТВт.ч газа в прошлом году и получила "небольшую прибыль". В этом году в первом полугодии компания понесла убыток в размере 22 млн евро.По данным Kurier, долгосрочные контракты с российским "Газпромом" также проходят через OGMT. Штерн уклонился от прямого ответа на вопрос, должно ли государство в случае национализации OGMT принять эти договоры, отметив, что это "вопрос оформления". Контракты с "Газпромом" - "особая тема", добавил глава OMV, уточнив, что OGMT не может быть "подарена республике", "это должно быть отработано должным образом".
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экономика, альфред штерн, австрия, норвегия, omv, газпром
Экономика, Альфред Штерн, Австрия, Норвегия, OMV, Газпром
23:21 05.12.2022 (обновлено: 23:25 05.12.2022)
 
Концерн OMV предложил национализировать OGMT и ее договоры с "Газпромом"

Глава концерна OMV Штерн предложил национализировать OGMT и ее договоры с "Газпромом"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. В австрийском нефтегазовом концерне OMV рассматривают вариант с национализацией газотрейдинговой "дочки" OGMT (OMV Gas Marketing & Trading GmbH), связанной долгосрочными договорами с российским "Газпромом", заявил в интервью газете Kurier глава концерна Альфред Штерн.
"OMV не может охватить всю Австрию и не имеет мандата на поставки. Для этого требуется национальная газовая торговая компания, которая объединит все рыночные механизмы", - заявил Штерн, добавив, что OGMT "с ее опытом и компетенцией была бы хорошей основой для этого".
Компания OGMT продает собственный газ OMV из Норвегии и Австрии и поставляет продукцию клиентам группы. По данным Kurier, OGMT продала 156 ТВт.ч газа в прошлом году и получила "небольшую прибыль". В этом году в первом полугодии компания понесла убыток в размере 22 млн евро.
По данным Kurier, долгосрочные контракты с российским "Газпромом" также проходят через OGMT. Штерн уклонился от прямого ответа на вопрос, должно ли государство в случае национализации OGMT принять эти договоры, отметив, что это "вопрос оформления". Контракты с "Газпромом" - "особая тема", добавил глава OMV, уточнив, что OGMT не может быть "подарена республике", "это должно быть отработано должным образом".
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ЭкономикаАльфред ШтернАвстрияНорвегияOMVГазпром
 
 
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