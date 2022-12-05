https://ria.ru/20221205/natsionalizatsiya-1836538890.html

Концерн OMV предложил национализировать OGMT и ее договоры с "Газпромом"

Концерн OMV предложил национализировать OGMT и ее договоры с "Газпромом" - РИА Новости, 05.12.2022

Концерн OMV предложил национализировать OGMT и ее договоры с "Газпромом"

В австрийском нефтегазовом концерне OMV рассматривают вариант с национализацией газотрейдинговой "дочки" OGMT (OMV Gas Marketing & Trading GmbH), связанной... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T23:21

2022-12-05T23:21

2022-12-05T23:25

экономика

альфред штерн

австрия

норвегия

omv

газпром

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ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. В австрийском нефтегазовом концерне OMV рассматривают вариант с национализацией газотрейдинговой "дочки" OGMT (OMV Gas Marketing & Trading GmbH), связанной долгосрочными договорами с российским "Газпромом", заявил в интервью газете Kurier глава концерна Альфред Штерн.Компания OGMT продает собственный газ OMV из Норвегии и Австрии и поставляет продукцию клиентам группы. По данным Kurier, OGMT продала 156 ТВт.ч газа в прошлом году и получила "небольшую прибыль". В этом году в первом полугодии компания понесла убыток в размере 22 млн евро.По данным Kurier, долгосрочные контракты с российским "Газпромом" также проходят через OGMT. Штерн уклонился от прямого ответа на вопрос, должно ли государство в случае национализации OGMT принять эти договоры, отметив, что это "вопрос оформления". Контракты с "Газпромом" - "особая тема", добавил глава OMV, уточнив, что OGMT не может быть "подарена республике", "это должно быть отработано должным образом".

https://ria.ru/20221130/gazprom-1835378376.html

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экономика, альфред штерн, австрия, норвегия, omv, газпром