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Ульянов прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.12.2022
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Ульянов прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Ульянов прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.12.2022
Ульянов прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнение в том, что Финляндия и Швеция сохранят свои роли в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:49
2022-12-05T18:51
в мире
михаил ульянов (дипломат)
швеция
финляндия
россия
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ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнение в том, что Финляндия и Швеция сохранят свои роли в международных делах после вступления в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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в мире, михаил ульянов (дипломат), швеция, финляндия, россия, нато
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Швеция, Финляндия, Россия, НАТО
18:49 05.12.2022 (обновлено: 18:51 05.12.2022)
 
Ульянов прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Ульянов сомневается, что Финляндия и Швеция сохранят международный вес, вступив в НАТО

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнение в том, что Финляндия и Швеция сохранят свои роли в международных делах после вступления в НАТО.
"Финляндия и Швеция находятся в процессе вступления в НАТО. При прежнем статусе нейтральных государств они играли более заметную роль в международных делах, чем большинство стран-членов НАТО. Вопрос в том, смогут ли они сохранить ту же роль уже в качестве членов военного альянса?" - заявил Ульянов в Telegram-канале.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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В миреМихаил Ульянов (дипломат)ШвецияФинляндияРоссияНАТО
 
 
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