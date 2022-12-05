https://ria.ru/20221205/nato-1836500139.html

Ульянов прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Ульянов прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.12.2022

Ульянов прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнение в том, что Финляндия и Швеция сохранят свои роли в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:49

2022-12-05T18:49

2022-12-05T18:51

в мире

михаил ульянов (дипломат)

швеция

финляндия

россия

нато

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ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнение в том, что Финляндия и Швеция сохранят свои роли в международных делах после вступления в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221205/finlyandiya-1836416102.html

швеция

финляндия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, михаил ульянов (дипломат), швеция, финляндия, россия, нато