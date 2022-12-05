https://ria.ru/20221205/nato-1836500139.html
Ульянов прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Ульянов прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.12.2022
Ульянов прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнение в том, что Финляндия и Швеция сохранят свои роли в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:49
2022-12-05T18:49
2022-12-05T18:51
в мире
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ВЕНА, 5 дек - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнение в том, что Финляндия и Швеция сохранят свои роли в международных делах после вступления в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20221205/finlyandiya-1836416102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил ульянов (дипломат), швеция, финляндия, россия, нато
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Швеция, Финляндия, Россия, НАТО
18:49 05.12.2022 (обновлено: 18:51 05.12.2022)
Ульянов прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Ульянов сомневается, что Финляндия и Швеция сохранят международный вес, вступив в НАТО