https://ria.ru/20221205/nagrada-1836505302.html
Путин наградил волонтера года и поздравил с Днем добровольца
Путин наградил волонтера года и поздравил с Днем добровольца - РИА Новости, 05.12.2022
Путин наградил волонтера года и поздравил с Днем добровольца
Президент России Владимир Путин вручил награду волонтеру года, им стал Владимир Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тысяч жителей ДНР и... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:07
2022-12-05T19:07
2022-12-05T21:43
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россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил награду волонтеру года, им стал Владимир Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тысяч жителей ДНР и доставлял гуманитарные грузы. Глава государства также обратил внимание на огромный смысл, заложенный в слове "доброволец".Награждение проходило в рамках форума "Мы Вместе".Получив награду из рук главы государства, Тараненко поблагодарил всех граждан страны за поддержку волонтерского движения, поддержку Донбасса и за то, что Донбасс наконец-то дома."Слово волонтер - оно такое международное. А вот доброволец - это, по-моему, чисто наше, российское. В нем заложен огромный смысл", - сказал Путин.Он отмерил, что доброволец - это человек, который что-то делает очень полезное для других по доброй воле."Вот это суть, сердцевина всего движения и каждого из вас. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с Днем добровольца", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221124/pegov-1834007940.html
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"Тонко чувствуют, что кто-то нуждается в поддержке" – Путин поздравил волонтеров с их днем
"Тонко чувствуют, что кто-то нуждается в поддержке" – Путин поздравил волонтеров с их днем
2022-12-05T19:07
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общество, владимир путин, донбасс, россия, донецкая народная республика
Общество, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика
19:07 05.12.2022 (обновлено: 21:43 05.12.2022)
Путин наградил волонтера года и поздравил с Днем добровольца
Путин наградил Владимира Тараненко за победу в номинации "Волонтер года"