https://ria.ru/20221205/myanma-1836324392.html
Россия откроет торговое представительство в мьянманском Янгоне
Россия откроет торговое представительство в мьянманском Янгоне - РИА Новости, 05.12.2022
Россия откроет торговое представительство в мьянманском Янгоне
Россия и Мьянма подпишут пять рамочных соглашений о сотрудничестве, Россия также планирует открыть Торговое представительство в Янгоне, сообщил министр... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:35
2022-12-05T09:35
2022-12-05T09:35
россия
янгон (город)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мьянма
максим решетников
мин аун хлайн
экономика
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек - РИА Новости. Россия и Мьянма подпишут пять рамочных соглашений о сотрудничестве, Россия также планирует открыть Торговое представительство в Янгоне, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников входе открытия третьего заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству."Межправительственная комиссия остается главным инструментом развития двусторонних отношений. Сейчас совместная задача - вывести наши контакты на новый уровень. Поэтому особенно важно, что в эти дни будут подписаны пять рамочных соглашений о сотрудничестве. Это значит, что будут определены приоритеты в образовании, банковской, таможенной, научной и санитарно-эпидемиологической сферах. В дальнейшем нам будет проще дополнять эти соглашения конкретными решениями, планами, проектами. Рассчитываем, что их количество будет постоянно расти благодаря открытию в Янгоне Торгового представительства России", - сказал он.По данным Минэкономразвития, рост торгово-экономических связей России и Мьянмы за первые девять месяцев этого года вырос на 80%. При этом за прошлый год товарооборот двух стран составил 431,6 миллиона долларов.Накануне Решетников провел встречу с министром туризма Мьянмы, в ходе которой, в частности, обсуждался вопрос продвижения сотрудничества в туристической сфере. Ожидается, что в понедельник глава Минэкономразвития РФ также проведет встречу с председателем государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы, старшим генералом Мин Аун Хлайном.Предыдущее заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Мьянмы прошло в августе этого года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, янгон (город), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мьянма, максим решетников, мин аун хлайн, экономика
Россия, Янгон (город), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Мьянма, Максим Решетников, Мин Аун Хлайн, Экономика
Россия откроет торговое представительство в мьянманском Янгоне
Решетников заявил, что Россия и Мьянма подпишут пять рамочных соглашений о сотрудничестве
НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек - РИА Новости. Россия и Мьянма подпишут пять рамочных соглашений о сотрудничестве, Россия также планирует открыть Торговое представительство в Янгоне, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников входе открытия третьего заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Межправительственная комиссия остается главным инструментом развития двусторонних отношений. Сейчас совместная задача - вывести наши контакты на новый уровень. Поэтому особенно важно, что в эти дни будут подписаны пять рамочных соглашений о сотрудничестве. Это значит, что будут определены приоритеты в образовании, банковской, таможенной, научной и санитарно-эпидемиологической сферах. В дальнейшем нам будет проще дополнять эти соглашения конкретными решениями, планами, проектами. Рассчитываем, что их количество будет постоянно расти благодаря открытию в Янгоне Торгового представительства России", - сказал он.
По данным Минэкономразвития
, рост торгово-экономических связей России и Мьянмы за первые девять месяцев этого года вырос на 80%. При этом за прошлый год товарооборот двух стран составил 431,6 миллиона долларов.
Накануне Решетников провел встречу с министром туризма Мьянмы, в ходе которой, в частности, обсуждался вопрос продвижения сотрудничества в туристической сфере. Ожидается, что в понедельник глава Минэкономразвития РФ также проведет встречу с председателем государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы, старшим генералом Мин Аун Хлайном
.
Предыдущее заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Мьянмы прошло в августе этого года.