https://ria.ru/20221205/myanma-1836324392.html

Россия откроет торговое представительство в мьянманском Янгоне

Россия откроет торговое представительство в мьянманском Янгоне - РИА Новости, 05.12.2022

Россия откроет торговое представительство в мьянманском Янгоне

Россия и Мьянма подпишут пять рамочных соглашений о сотрудничестве, Россия также планирует открыть Торговое представительство в Янгоне, сообщил министр... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:35

2022-12-05T09:35

2022-12-05T09:35

россия

янгон (город)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

мьянма

максим решетников

мин аун хлайн

экономика

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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек - РИА Новости. Россия и Мьянма подпишут пять рамочных соглашений о сотрудничестве, Россия также планирует открыть Торговое представительство в Янгоне, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников входе открытия третьего заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству."Межправительственная комиссия остается главным инструментом развития двусторонних отношений. Сейчас совместная задача - вывести наши контакты на новый уровень. Поэтому особенно важно, что в эти дни будут подписаны пять рамочных соглашений о сотрудничестве. Это значит, что будут определены приоритеты в образовании, банковской, таможенной, научной и санитарно-эпидемиологической сферах. В дальнейшем нам будет проще дополнять эти соглашения конкретными решениями, планами, проектами. Рассчитываем, что их количество будет постоянно расти благодаря открытию в Янгоне Торгового представительства России", - сказал он.По данным Минэкономразвития, рост торгово-экономических связей России и Мьянмы за первые девять месяцев этого года вырос на 80%. При этом за прошлый год товарооборот двух стран составил 431,6 миллиона долларов.Накануне Решетников провел встречу с министром туризма Мьянмы, в ходе которой, в частности, обсуждался вопрос продвижения сотрудничества в туристической сфере. Ожидается, что в понедельник глава Минэкономразвития РФ также проведет встречу с председателем государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы, старшим генералом Мин Аун Хлайном.Предыдущее заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Мьянмы прошло в августе этого года.

https://ria.ru/20221122/myanma-1833235993.html

россия

янгон (город)

мьянма

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, янгон (город), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мьянма, максим решетников, мин аун хлайн, экономика