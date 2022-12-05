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В Мьянме заявили о заинтересованности в развитии сотрудничества с Россией - РИА Новости, 05.12.2022
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В Мьянме заявили о заинтересованности в развитии сотрудничества с Россией
В Мьянме заявили о заинтересованности в развитии сотрудничества с Россией - РИА Новости, 05.12.2022
В Мьянме заявили о заинтересованности в развитии сотрудничества с Россией
Мьянма заинтересована в развитии сотрудничества с Россией, в том числе в области экономики, при этом многие молодые жители страны учат русский язык, чтобы потом РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:38
2022-12-05T08:38
в мире
мьянма
россия
москва
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Мьянма заинтересована в развитии сотрудничества с Россией, в том числе в области экономики, при этом многие молодые жители страны учат русский язык, чтобы потом продолжить образование в России, заявил РИА Новости член правления ассоциации мьянманско-российской дружбы Хту Паинг Аунг ."У нас есть ископаемые, но надо получить технологии для их добычи. Это как раз может дать Россия. Москва помогала нам в развитии экономики и технологии. Мы относимся к России с дружбой, Россия нас всегда поддерживает", - сказал он.Хту добавил, что вместе с тем в Мьянме довольно мало знают про Россию, как и в России про Мьянму."Мы проводим ряд проектов, в частности по культуре, экономике и гуманитарным дисциплинам. У нас мало знают про Россию, про российский народ, в основном – про ваше правительство. Мы тоже хотели бы, что бы россияне узнали больше про Мьянму, какая у нас страна, какие хорошие и доброжелательные люди и как сильно мы приглашаем российских туристов на отдых", - сказал он.Член правления ассоциации мьянманско-российской дружбы добавил, что в последнее время все больше мьянманской молодежи учит русский язык, чтобы учиться в России. Он отметил, что Национальная государственная академия Мьянмы хотела бы пригласить российских преподавателей, которые могут дать образование в области технологий."Мы этого очень хотим. В последнее время молодежь Мьянмы очень активно хочет изучать русский язык. Они в основном хотят учиться в России и с большим интересом изучают язык. Многие идут учиться на международные отношения, получают знания в области юриспруденции и экономики, также многие заинтересованы военными специальностями", - сказал он.
https://ria.ru/20221123/rosatom-1833534769.html
https://ria.ru/20221122/memorandum-1833297710.html
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в мире, мьянма, россия, москва
В мире, Мьянма, Россия, Москва
08:38 05.12.2022
 
В Мьянме заявили о заинтересованности в развитии сотрудничества с Россией

В ассоциации мьянманско-российской дружбы заявили о намерении сотрудничать с Москвой

© Pixabay / Gero BirkenmaierХрам в Мандалае, Мьянма
Храм в Мандалае, Мьянма - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Pixabay / Gero Birkenmaier
Храм в Мандалае, Мьянма. Архивное фото
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Мьянма заинтересована в развитии сотрудничества с Россией, в том числе в области экономики, при этом многие молодые жители страны учат русский язык, чтобы потом продолжить образование в России, заявил РИА Новости член правления ассоциации мьянманско-российской дружбы Хту Паинг Аунг .
"У нас есть ископаемые, но надо получить технологии для их добычи. Это как раз может дать Россия. Москва помогала нам в развитии экономики и технологии. Мы относимся к России с дружбой, Россия нас всегда поддерживает", - сказал он.
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Посол Мьянмы в России рассказал о направлениях сотрудничества с "Росатомом"
Хту добавил, что вместе с тем в Мьянме довольно мало знают про Россию, как и в России про Мьянму.
"Мы проводим ряд проектов, в частности по культуре, экономике и гуманитарным дисциплинам. У нас мало знают про Россию, про российский народ, в основном – про ваше правительство. Мы тоже хотели бы, что бы россияне узнали больше про Мьянму, какая у нас страна, какие хорошие и доброжелательные люди и как сильно мы приглашаем российских туристов на отдых", - сказал он.
Член правления ассоциации мьянманско-российской дружбы добавил, что в последнее время все больше мьянманской молодежи учит русский язык, чтобы учиться в России. Он отметил, что Национальная государственная академия Мьянмы хотела бы пригласить российских преподавателей, которые могут дать образование в области технологий.
"Мы этого очень хотим. В последнее время молодежь Мьянмы очень активно хочет изучать русский язык. Они в основном хотят учиться в России и с большим интересом изучают язык. Многие идут учиться на международные отношения, получают знания в области юриспруденции и экономики, также многие заинтересованы военными специальностями", - сказал он.
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