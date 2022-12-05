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Овчинский: МТШ запускает бесплатные вебинары по аддитивным технологиям - РИА Новости, 05.12.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221205/mtsh-1836212421.html
Овчинский: МТШ запускает бесплатные вебинары по аддитивным технологиям
Овчинский: МТШ запускает бесплатные вебинары по аддитивным технологиям - РИА Новости, 05.12.2022
Овчинский: МТШ запускает бесплатные вебинары по аддитивным технологиям
Московская техническая школа (МТШ) совместно с академией "Цифра Цифра" начинает цикл бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям, первые занятия пройдут 10 и РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:13
2022-12-05T08:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) совместно с академией "Цифра Цифра" начинает цикл бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям, первые занятия пройдут 10 и 15 декабря, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Проект "Цифра Цифра" был основан по инициативе компании HARZ Labs – отечественного производителя фотополимеров для 3D-печати."В конце июня совместно с HARZ Labs в Московской технической школе была организована бесплатная программа "Базовый курс по аддитивным технологиям". Ее выпускниками стали 120 человек, причем это были не только инженеры, но и обычные слушатели, которым интересны современные 3D-технологии. Данный курс дал отличный старт для разработки новых учебных программ в этом направлении. Учитывая большой спрос на высококвалифицированных специалистов, было принято решение запустить цикл бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям", – сказал Владислав Овчинский.Руководитель департамента добавил, что вебинары будут интересны представителям медицинских и промышленных предприятий, студентам и сотрудникам технических вузов, а также людям, желающим освоить 3D-печать в качестве рабочей практики или хобби. Основная цель – познакомить слушателей с технологиями и процессами 3D-печати, дать им общее понимание, где можно использовать аддитивные технологии в их повседневной практике."Философия нашего проекта – предлагать участникам только качественные и актуальные программы по 3D-печати с возможностью обучения в удобном формате: индивидуально, в группе или онлайн. Нам хочется делиться знаниями и открывать новые направления использования этих технологий в производственных процессах", – отметила генеральный директор "Цифра Цифра" Дарья Орехова.В рамках первого вебинара, который пройдет 10 декабря, слушатели узнают основные принципы работы фотополимерных принтеров, какие виды материалов нужно использовать для выращивания изделий и в каких сферах могут применяться аддитивные технологии. Кроме того, в ходе лекции специалисты в реальном времени продемонстрируют все этапы работы с 3D-принтером – от цифровой модели до готового изделия. Главной темой второго мероприятия, запланированного на 15 декабря, станет 3D-сканирование и основные преимущества реверс-инжиниринга.
https://ria.ru/20221116/dipp-1831782195.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
08:13 05.12.2022
 

Овчинский: МТШ запускает бесплатные вебинары по аддитивным технологиям

© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыРуководитель ДИПП Владислав Овчинский
Руководитель ДИПП Владислав Овчинский
© Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель ДИПП Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) совместно с академией "Цифра Цифра" начинает цикл бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям, первые занятия пройдут 10 и 15 декабря, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Проект "Цифра Цифра" был основан по инициативе компании HARZ Labs – отечественного производителя фотополимеров для 3D-печати.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
16 ноября, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московская техническая школа начинает набор на курс аддитивных технологий
"В конце июня совместно с HARZ Labs в Московской технической школе была организована бесплатная программа "Базовый курс по аддитивным технологиям". Ее выпускниками стали 120 человек, причем это были не только инженеры, но и обычные слушатели, которым интересны современные 3D-технологии. Данный курс дал отличный старт для разработки новых учебных программ в этом направлении. Учитывая большой спрос на высококвалифицированных специалистов, было принято решение запустить цикл бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям", – сказал Владислав Овчинский.
Руководитель департамента добавил, что вебинары будут интересны представителям медицинских и промышленных предприятий, студентам и сотрудникам технических вузов, а также людям, желающим освоить 3D-печать в качестве рабочей практики или хобби. Основная цель – познакомить слушателей с технологиями и процессами 3D-печати, дать им общее понимание, где можно использовать аддитивные технологии в их повседневной практике.
В Московской технической школе стартовал курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 07:17Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Владислав Овчинский: курс 3D-технологий для автопрома стартовал в МТШ
"Философия нашего проекта – предлагать участникам только качественные и актуальные программы по 3D-печати с возможностью обучения в удобном формате: индивидуально, в группе или онлайн. Нам хочется делиться знаниями и открывать новые направления использования этих технологий в производственных процессах", – отметила генеральный директор "Цифра Цифра" Дарья Орехова.
В рамках первого вебинара, который пройдет 10 декабря, слушатели узнают основные принципы работы фотополимерных принтеров, какие виды материалов нужно использовать для выращивания изделий и в каких сферах могут применяться аддитивные технологии. Кроме того, в ходе лекции специалисты в реальном времени продемонстрируют все этапы работы с 3D-принтером – от цифровой модели до готового изделия. Главной темой второго мероприятия, запланированного на 15 декабря, станет 3D-сканирование и основные преимущества реверс-инжиниринга.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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