https://ria.ru/20221205/mtsh-1836212421.html

Овчинский: МТШ запускает бесплатные вебинары по аддитивным технологиям

Овчинский: МТШ запускает бесплатные вебинары по аддитивным технологиям - РИА Новости, 05.12.2022

Овчинский: МТШ запускает бесплатные вебинары по аддитивным технологиям

Московская техническая школа (МТШ) совместно с академией "Цифра Цифра" начинает цикл бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям, первые занятия пройдут 10 и РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T08:13

2022-12-05T08:13

2022-12-05T08:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) совместно с академией "Цифра Цифра" начинает цикл бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям, первые занятия пройдут 10 и 15 декабря, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Проект "Цифра Цифра" был основан по инициативе компании HARZ Labs – отечественного производителя фотополимеров для 3D-печати."В конце июня совместно с HARZ Labs в Московской технической школе была организована бесплатная программа "Базовый курс по аддитивным технологиям". Ее выпускниками стали 120 человек, причем это были не только инженеры, но и обычные слушатели, которым интересны современные 3D-технологии. Данный курс дал отличный старт для разработки новых учебных программ в этом направлении. Учитывая большой спрос на высококвалифицированных специалистов, было принято решение запустить цикл бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям", – сказал Владислав Овчинский.Руководитель департамента добавил, что вебинары будут интересны представителям медицинских и промышленных предприятий, студентам и сотрудникам технических вузов, а также людям, желающим освоить 3D-печать в качестве рабочей практики или хобби. Основная цель – познакомить слушателей с технологиями и процессами 3D-печати, дать им общее понимание, где можно использовать аддитивные технологии в их повседневной практике."Философия нашего проекта – предлагать участникам только качественные и актуальные программы по 3D-печати с возможностью обучения в удобном формате: индивидуально, в группе или онлайн. Нам хочется делиться знаниями и открывать новые направления использования этих технологий в производственных процессах", – отметила генеральный директор "Цифра Цифра" Дарья Орехова.В рамках первого вебинара, который пройдет 10 декабря, слушатели узнают основные принципы работы фотополимерных принтеров, какие виды материалов нужно использовать для выращивания изделий и в каких сферах могут применяться аддитивные технологии. Кроме того, в ходе лекции специалисты в реальном времени продемонстрируют все этапы работы с 3D-принтером – от цифровой модели до готового изделия. Главной темой второго мероприятия, запланированного на 15 декабря, станет 3D-сканирование и основные преимущества реверс-инжиниринга.

https://ria.ru/20221116/dipp-1831782195.html

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москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский, москва