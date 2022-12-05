https://ria.ru/20221205/moskva-1836313744.html
В Москве в понедельник ожидается до минус девяти градусов
В Москве в понедельник ожидается до минус девяти градусов - РИА Новости, 05.12.2022
В Москве в понедельник ожидается до минус девяти градусов
Переменная облачность, без осадков и до минус 9 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:11
2022-12-05T08:11
2022-12-05T08:11
москва
общество
погода
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 9 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик отметил, что в понедельник характер погодных условий по-прежнему будет определяться антициклоном."Атмосферное давление будет постепенно понижаться, но, тем не менее, оно будет оставаться существенно ниже нормы. Поэтому погода будет с переменной облачностью, без осадков. Максимальная температура в столице от минус 7 до минус 9 градусов, по Московской области от минус 6 до минус 11 градусов", - рассказал Синенков.Синенков добавил, что ветер будет дуть южный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода, московская область (подмосковье)
Москва, Общество, Погода, Московская область (Подмосковье)
В Москве в понедельник ожидается до минус девяти градусов
В Москве в понедельник ожидается переменная облачность и до минус девяти градусов