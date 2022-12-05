https://ria.ru/20221205/moskva-1836313744.html

В Москве в понедельник ожидается до минус девяти градусов

В Москве в понедельник ожидается до минус девяти градусов - РИА Новости, 05.12.2022

В Москве в понедельник ожидается до минус девяти градусов

Переменная облачность, без осадков и до минус 9 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T08:11

2022-12-05T08:11

2022-12-05T08:11

москва

общество

погода

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 9 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик отметил, что в понедельник характер погодных условий по-прежнему будет определяться антициклоном."Атмосферное давление будет постепенно понижаться, но, тем не менее, оно будет оставаться существенно ниже нормы. Поэтому погода будет с переменной облачностью, без осадков. Максимальная температура в столице от минус 7 до минус 9 градусов, по Московской области от минус 6 до минус 11 градусов", - рассказал Синенков.Синенков добавил, что ветер будет дуть южный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20221204/davlenie-1836193910.html

москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, московская область (подмосковье)