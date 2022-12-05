https://ria.ru/20221205/moshenniki-1836301627.html
Число атак телефонных мошенников на россиян растет с середины ноября
Число атак телефонных мошенников на россиян растет с середины ноября - РИА Новости, 05.12.2022
Число атак телефонных мошенников на россиян растет с середины ноября
Количество атак на россиян со стороны телефонных мошенников, пытающихся похитить деньги, после некоторого затишья стало набирать обороты с середины ноября,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T03:50
2022-12-05T03:50
2022-12-05T03:50
технологии
евгения лазарева
украина
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Количество атак на россиян со стороны телефонных мошенников, пытающихся похитить деньги, после некоторого затишья стало набирать обороты с середины ноября, сообщила РИА Новости координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.Эксперты проанализировали динамику поступивших к ним сообщений о мошенничестве осенью. Так, в сентябре заявлений о телефонных злоумышленниках было лишь 13,8% от общего количества сигналов о разных видах мошенничества, которые поступают в "Мошеловку", а к концу месяца эксперты стали наблюдать тенденцию к сокращению таких жалоб.В октябре активность телефонных мошенников продолжила снижаться вплоть до середины ноября."Мы связываем это с разрушением энергетической инфраструктуры Украины, где, по нашим данным, локализуется значительная часть злоумышленников, атакующих россиян. Без электричества нет интернета и телефонной связи, а значит, невозможно вести длительные разговоры, переписку в мессенджерах и пользоваться IP-телефонией в сочетании с технологией подмены номеров, ставшей основным инструментом телефонных злодеев", - отметила эксперт.Но спад не был долгим, продолжила она. "Очевидно, произошла релокация ячеек злоумышленников вместе с оборудованием, плюс сработал принцип "свято место пусто не бывает", и уже с середины ноября постепенно стало расти как общее количество сообщений о мошенничестве, так и сигналов о фроде в сочетании с добавлениями номеров в "черный список", - рассказала Лазарева.Средний показатель сообщений о телефонных мошенниках в ноябре достигал 36,7% от общего количества поступивших жалоб, а в последний день осени он составил 43,8%. При этом в конце ноября стали поступать не просто уведомления о поступивших звонках, а именно запросы на помощь от пострадавших, добавила эксперт.
https://ria.ru/20221201/moshenniki-1835695195.html
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технологии, евгения лазарева, украина
Технологии, Евгения Лазарева, Украина
Число атак телефонных мошенников на россиян растет с середины ноября
Эксперты сообщили о росте числа атак телефонных мошенников на россиян с середины ноября
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Количество атак на россиян со стороны телефонных мошенников, пытающихся похитить деньги, после некоторого затишья стало набирать обороты с середины ноября, сообщила РИА Новости координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
Эксперты проанализировали динамику поступивших к ним сообщений о мошенничестве осенью. Так, в сентябре заявлений о телефонных злоумышленниках было лишь 13,8% от общего количества сигналов о разных видах мошенничества, которые поступают в "Мошеловку", а к концу месяца эксперты стали наблюдать тенденцию к сокращению таких жалоб.
В октябре активность телефонных мошенников продолжила снижаться вплоть до середины ноября.
"Мы связываем это с разрушением энергетической инфраструктуры Украины
, где, по нашим данным, локализуется значительная часть злоумышленников, атакующих россиян. Без электричества нет интернета и телефонной связи, а значит, невозможно вести длительные разговоры, переписку в мессенджерах и пользоваться IP-телефонией в сочетании с технологией подмены номеров, ставшей основным инструментом телефонных злодеев", - отметила эксперт.
Но спад не был долгим, продолжила она. "Очевидно, произошла релокация ячеек злоумышленников вместе с оборудованием, плюс сработал принцип "свято место пусто не бывает", и уже с середины ноября постепенно стало расти как общее количество сообщений о мошенничестве, так и сигналов о фроде в сочетании с добавлениями номеров в "черный список", - рассказала Лазарева.
Средний показатель сообщений о телефонных мошенниках в ноябре достигал 36,7% от общего количества поступивших жалоб, а в последний день осени он составил 43,8%. При этом в конце ноября стали поступать не просто уведомления о поступивших звонках, а именно запросы на помощь от пострадавших, добавила эксперт.