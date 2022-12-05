Власти Мексики передадут армии и флоту контроль над аэропортами юга страны
Правительство Мексики передаст армии и флоту контроль над четырьмя аэропортами юга страны
© AP Photo / Alexandre MeneghiniАвиабаза ВВС Мексики "Санта-Лусия"
© AP Photo / Alexandre Meneghini
Авиабаза ВВС Мексики "Санта-Лусия". Архивное фото
МЕХИКО, 5 дек - РИА Новости. Четыре гражданских аэропорта на юго-востоке Мексики перейдут под управление министерства военно-морского флота и министерства обороны, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Мы уже приняли решение, в Кампече всё готово ... сообщаю вам, что аэропорт Сьюдад-дель-Кармен будет управляться военно-морским флотом, а Кампече - министерством обороны", - заявил политик в ходе пресс-конференции, которая прошла в ходе его визита в штат Кампече.
Политик напомнил о планах правительства воссоздать в структуре министерства обороны авиакомпанию Mexicana de Aviación, которая среди прочего будет заниматься коммерческой эксплуатацией президентского самолета - этой авиакомпании перейдет контроль над тремя воздушными гаванями.
"Новой авиакомпании ... планируется передать в управление аэропорты Четумаль, Паленке и Кампече", - добавил Лопес Обрадор.
Авиакомпания Mexicana de Aviación, по словам президента, будет создана до конца 2023 года и будет управляться государственной инфраструктурной компанией Olmeca-Maya-Mexica, эксплуатирующей строящийся "Поезд Майя", новый Международный аэропорт Фелипе Анхелеса в Мехико AIFA и аэропорт Тулума.