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Власти Мексики передадут армии и флоту контроль над аэропортами юга страны - РИА Новости, 05.12.2022
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Власти Мексики передадут армии и флоту контроль над аэропортами юга страны
Власти Мексики передадут армии и флоту контроль над аэропортами юга страны - РИА Новости, 05.12.2022
Власти Мексики передадут армии и флоту контроль над аэропортами юга страны
Четыре гражданских аэропорта на юго-востоке Мексики перейдут под управление министерства военно-морского флота и министерства обороны, сообщил президент страны... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T23:52
2022-12-05T23:52
в мире
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
мехико (штат)
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МЕХИКО, 5 дек - РИА Новости. Четыре гражданских аэропорта на юго-востоке Мексики перейдут под управление министерства военно-морского флота и министерства обороны, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.Политик напомнил о планах правительства воссоздать в структуре министерства обороны авиакомпанию Mexicana de Aviación, которая среди прочего будет заниматься коммерческой эксплуатацией президентского самолета - этой авиакомпании перейдет контроль над тремя воздушными гаванями."Новой авиакомпании ... планируется передать в управление аэропорты Четумаль, Паленке и Кампече", - добавил Лопес Обрадор.Авиакомпания Mexicana de Aviación, по словам президента, будет создана до конца 2023 года и будет управляться государственной инфраструктурной компанией Olmeca-Maya-Mexica, эксплуатирующей строящийся "Поезд Майя", новый Международный аэропорт Фелипе Анхелеса в Мехико AIFA и аэропорт Тулума.
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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, мехико (штат)
В мире, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Мексика, Мехико (штат)
23:52 05.12.2022
 
Власти Мексики передадут армии и флоту контроль над аэропортами юга страны

Правительство Мексики передаст армии и флоту контроль над четырьмя аэропортами юга страны

© AP Photo / Alexandre MeneghiniАвиабаза ВВС Мексики "Санта-Лусия"
Авиабаза ВВС Мексики Санта-Лусия - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Alexandre Meneghini
Авиабаза ВВС Мексики "Санта-Лусия". Архивное фото
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МЕХИКО, 5 дек - РИА Новости. Четыре гражданских аэропорта на юго-востоке Мексики перейдут под управление министерства военно-морского флота и министерства обороны, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Мы уже приняли решение, в Кампече всё готово ... сообщаю вам, что аэропорт Сьюдад-дель-Кармен будет управляться военно-морским флотом, а Кампече - министерством обороны", - заявил политик в ходе пресс-конференции, которая прошла в ходе его визита в штат Кампече.
Политик напомнил о планах правительства воссоздать в структуре министерства обороны авиакомпанию Mexicana de Aviación, которая среди прочего будет заниматься коммерческой эксплуатацией президентского самолета - этой авиакомпании перейдет контроль над тремя воздушными гаванями.
"Новой авиакомпании ... планируется передать в управление аэропорты Четумаль, Паленке и Кампече", - добавил Лопес Обрадор.
Авиакомпания Mexicana de Aviación, по словам президента, будет создана до конца 2023 года и будет управляться государственной инфраструктурной компанией Olmeca-Maya-Mexica, эксплуатирующей строящийся "Поезд Майя", новый Международный аэропорт Фелипе Анхелеса в Мехико AIFA и аэропорт Тулума.
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В миреАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаМехико (штат)
 
 
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