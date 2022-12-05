https://ria.ru/20221205/meksika-1836541287.html

Власти Мексики передадут армии и флоту контроль над аэропортами юга страны

Власти Мексики передадут армии и флоту контроль над аэропортами юга страны - РИА Новости, 05.12.2022

Власти Мексики передадут армии и флоту контроль над аэропортами юга страны

Четыре гражданских аэропорта на юго-востоке Мексики перейдут под управление министерства военно-морского флота и министерства обороны, сообщил президент страны... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T23:52

2022-12-05T23:52

2022-12-05T23:52

в мире

андрес мануэль лопес обрадор

мексика

мехико (штат)

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МЕХИКО, 5 дек - РИА Новости. Четыре гражданских аэропорта на юго-востоке Мексики перейдут под управление министерства военно-морского флота и министерства обороны, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.Политик напомнил о планах правительства воссоздать в структуре министерства обороны авиакомпанию Mexicana de Aviación, которая среди прочего будет заниматься коммерческой эксплуатацией президентского самолета - этой авиакомпании перейдет контроль над тремя воздушными гаванями."Новой авиакомпании ... планируется передать в управление аэропорты Четумаль, Паленке и Кампече", - добавил Лопес Обрадор.Авиакомпания Mexicana de Aviación, по словам президента, будет создана до конца 2023 года и будет управляться государственной инфраструктурной компанией Olmeca-Maya-Mexica, эксплуатирующей строящийся "Поезд Майя", новый Международный аэропорт Фелипе Анхелеса в Мехико AIFA и аэропорт Тулума.

https://ria.ru/20221125/meksika-1834111384.html

мексика

мехико (штат)

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Евгения Нефедова

в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, мехико (штат)