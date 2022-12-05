https://ria.ru/20221205/mchs-1836417723.html
Куренков оценил работу арктического центра в Архангельской области
Куренков оценил работу арктического центра в Архангельской области - РИА Новости, 05.12.2022
Куренков оценил работу арктического центра в Архангельской области
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:41
2022-12-05T14:41
2022-12-05T14:41
архангельская область
александр куренков (мчс)
россия
архангельская область
арктика
александр цыбульский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 дек – РИА Новости. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский оценили боевую готовность и оснащение Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, министр пообещал развивать сеть таких центров, сообщила пресс-служба регионального правительства.Это один из семи центров МЧС России в Арктической зоне РФ, в зоне ответственности которого находятся территория Архангельской области, внутренние воды региона, а также акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Но при необходимости спасатели могут быть направлены в любую точку России."Среди основных задач МЧС России – повышение уровня безопасности в Арктике с учетом развития и экономических проектов, и Северного морского пути, и туризма. Мы будем совершенствовать работу и развивать сеть таких спасательных центров", – сказал Куренков, слова которого приводит пресс-служба.Отмечается, что важным этапом работы по расширению возможностей арктических спасательных центров станет проведение экспедиции в Арктике весной 2023 года, во время которой специалистами МЧС России будут испытаны новые образцы техники отечественного производства, отработаны новые способы спасения в суровых условиях людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.Говоря о перспективах поставок нового оборудования, начальник Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России Валерий Зябрев сообщил Куренкову, чем в первую очередь необходимо доукомплектовать подразделение для выполнения задач в самых сложных климатических условиях – это суда на воздушной подушке и новые спасательные автомобили."Сейчас на вооружении центра находятся 17 плавательных средств, 20 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники, а также пять телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Вся техника способна выполнять задачи при низких температурах и в труднодоступной местности", - говорится в сообщении.Оценив техническую оснащенность центра, Куренков в рамках торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню добровольца, вручил волонтерам и спасателям ведомственные награды. "В Архангельской области расположено множество труднодоступных и удаленных населенных пунктов, и организовать в каждом из них профессиональное пожарное подразделение невозможно. Деятельность добровольцев в таких обстоятельствах становится не просто важной, а жизненно необходимой", – отметил Куренков.Присоединяясь к поздравлениям, Цыбульский отметил двоих спасателей, удостоенных почетного звания и нагрудного знака "Почетный спасатель Архангельской области". "Работая подчас на пределе человеческих возможностей, иногда в немыслимо трудных условиях, вы умеете сохранить в себе неравнодушие, самоотверженность и готовность противостоять стихии и любым чрезвычайным ситуациям. Делаете это изо дня в день, и мы вами искренне гордимся", - сказал Цыбульский.Только за последние пять лет специалисты Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра спасли около тысячи человек и провели более 2,3 тысячи поисковых операций и аварийно-спасательных работ.
https://ria.ru/20221116/sotrudnichestvo-1831960511.html
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александр куренков (мчс), россия, архангельская область, арктика, александр цыбульский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Архангельская область, Александр Куренков (МЧС), Россия, Архангельская область, Арктика, Александр Цыбульский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
АРХАНГЕЛЬСК, 5 дек – РИА Новости. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский оценили боевую готовность и оснащение Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, министр пообещал развивать сеть таких центров, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Это один из семи центров МЧС России
в Арктической зоне РФ, в зоне ответственности которого находятся территория Архангельской области, внутренние воды региона, а также акватории Белого, Баренцева и Карского морей
. Но при необходимости спасатели могут быть направлены в любую точку России.
"Среди основных задач МЧС России – повышение уровня безопасности в Арктике
с учетом развития и экономических проектов, и Северного морского пути, и туризма. Мы будем совершенствовать работу и развивать сеть таких спасательных центров", – сказал Куренков, слова которого приводит пресс-служба.
Отмечается, что важным этапом работы по расширению возможностей арктических спасательных центров станет проведение экспедиции в Арктике весной 2023 года, во время которой специалистами МЧС России будут испытаны новые образцы техники отечественного производства, отработаны новые способы спасения в суровых условиях людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Говоря о перспективах поставок нового оборудования, начальник Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России Валерий Зябрев сообщил Куренкову, чем в первую очередь необходимо доукомплектовать подразделение для выполнения задач в самых сложных климатических условиях – это суда на воздушной подушке и новые спасательные автомобили.
"Сейчас на вооружении центра находятся 17 плавательных средств, 20 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники, а также пять телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Вся техника способна выполнять задачи при низких температурах и в труднодоступной местности", - говорится в сообщении.
Оценив техническую оснащенность центра, Куренков в рамках торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню добровольца, вручил волонтерам и спасателям ведомственные награды. "В Архангельской области расположено множество труднодоступных и удаленных населенных пунктов, и организовать в каждом из них профессиональное пожарное подразделение невозможно. Деятельность добровольцев в таких обстоятельствах становится не просто важной, а жизненно необходимой", – отметил Куренков.
Присоединяясь к поздравлениям, Цыбульский отметил двоих спасателей, удостоенных почетного звания и нагрудного знака "Почетный спасатель Архангельской области". "Работая подчас на пределе человеческих возможностей, иногда в немыслимо трудных условиях, вы умеете сохранить в себе неравнодушие, самоотверженность и готовность противостоять стихии и любым чрезвычайным ситуациям. Делаете это изо дня в день, и мы вами искренне гордимся", - сказал Цыбульский.
Только за последние пять лет специалисты Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра спасли около тысячи человек и провели более 2,3 тысячи поисковых операций и аварийно-спасательных работ.