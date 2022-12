https://ria.ru/20221205/mcgrath-1836336118.html

Умер актер Боб МакГрат из "Улицы Сезам"

Умер актер Боб МакГрат из "Улицы Сезам" - РИА Новости, 05.12.2022

Умер актер Боб МакГрат из "Улицы Сезам"

В возрасте 90 лет скончался актер Боб МакГрат, пишет Deadline со ссылкой на семью артиста. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:49

2022-12-05T10:49

2022-12-05T10:49

культура

новости культуры

кино и сериалы

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836337969_0:13:1681:959_1920x0_80_0_0_696d2264772335740976a479ef0e442a.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В возрасте 90 лет скончался актер Боб МакГрат, пишет Deadline со ссылкой на семью артиста. Причина смерти не называется. Он ушел в своем доме в окружении родных. МакГрат известен по культовой "Улице Сезам". Впервые он появился в программе в 1960-х. Сыграл соседа Боба Джонсона. Шоу он покинул в 2017 году. Он также записал несколько песен для передачи, среди них "People in Your Neighborhood", "Sing a Song", "If You’re Happy And You Know It" и даже основная музыкальная композиция проекта.

https://ria.ru/20221204/kalashnichenko-1836160205.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости