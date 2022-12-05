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Умер актер Боб МакГрат из "Улицы Сезам" - РИА Новости, 05.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221205/mcgrath-1836336118.html
Умер актер Боб МакГрат из "Улицы Сезам"
Умер актер Боб МакГрат из "Улицы Сезам" - РИА Новости, 05.12.2022
Умер актер Боб МакГрат из "Улицы Сезам"
В возрасте 90 лет скончался актер Боб МакГрат, пишет Deadline со ссылкой на семью артиста. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:49
2022-12-05T10:49
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В возрасте 90 лет скончался актер Боб МакГрат, пишет Deadline со ссылкой на семью артиста. Причина смерти не называется. Он ушел в своем доме в окружении родных. МакГрат известен по культовой "Улице Сезам". Впервые он появился в программе в 1960-х. Сыграл соседа Боба Джонсона. Шоу он покинул в 2017 году. Он также записал несколько песен для передачи, среди них "People in Your Neighborhood", "Sing a Song", "If You’re Happy And You Know It" и даже основная музыкальная композиция проекта.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
10:49 05.12.2022
 
Умер актер Боб МакГрат из "Улицы Сезам"

Актер из "Улицы Сезам" Боб МакГрат умер в возрасте 90 лет

© AP Photo / Chris PizzelloБоб МакГрат и Куки-монстер на церемонии вручения премии "Эмми"
Боб МакГрат и Куки-монстер на церемонии вручения премии Эмми - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В возрасте 90 лет скончался актер Боб МакГрат, пишет Deadline со ссылкой на семью артиста.
Причина смерти не называется. Он ушел в своем доме в окружении родных.
МакГрат известен по культовой "Улице Сезам". Впервые он появился в программе в 1960-х. Сыграл соседа Боба Джонсона. Шоу он покинул в 2017 году.
Он также записал несколько песен для передачи, среди них "People in Your Neighborhood", "Sing a Song", "If You’re Happy And You Know It" и даже основная музыкальная композиция проекта.
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