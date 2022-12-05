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В Адыгее загорелся маслозавод, пострадавших нет - РИА Новости, 05.12.2022
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В Адыгее загорелся маслозавод, пострадавших нет
В Адыгее загорелся маслозавод, пострадавших нет - РИА Новости, 05.12.2022
В Адыгее загорелся маслозавод, пострадавших нет
Пожарные в Республике Адыгея локализовали возгорание в сушильной камере на территории маслозавода ООО "Мамруко" на площади 270 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T23:24
2022-12-05T23:53
происшествия
республика адыгея
кошехабльский район
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Пожарные в Республике Адыгея локализовали возгорание в сушильной камере на территории маслозавода ООО "Мамруко" на площади 270 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону.Ранее в министерстве сообщили, что на территории маслозавода ООО "Мамруко" в ауле Егерухай Кошехабльского района произошло горение в сушильной камере внутри здания на площади 270 квадратных метров.Уточняется, что угрозы распространения огня нет. Погибших и травмированных нет.По поручению прокурора Республики Адыгея прокуратура Кошехабльского района взяла на контроль ход проверки по факту пожара в сушильной камере на территории маслозавода, причина возгорания устанавливается, сообщили в надзорном ведомстве региона.
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республика адыгея
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происшествия, республика адыгея, кошехабльский район
Происшествия, Республика Адыгея, Кошехабльский район
23:24 05.12.2022 (обновлено: 23:53 05.12.2022)
 
В Адыгее загорелся маслозавод, пострадавших нет

МЧС: в Адыгее загорелся завод "Мамруко", пожар локализовали на площади почти 300 квадратов

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Тушение пожара. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Пожарные в Республике Адыгея локализовали возгорание в сушильной камере на территории маслозавода ООО "Мамруко" на площади 270 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону.
Ранее в министерстве сообщили, что на территории маслозавода ООО "Мамруко" в ауле Егерухай Кошехабльского района произошло горение в сушильной камере внутри здания на площади 270 квадратных метров.
"В 22 часа 57 минут объявлена локализация пожара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что угрозы распространения огня нет. Погибших и травмированных нет.
По поручению прокурора Республики Адыгея прокуратура Кошехабльского района взяла на контроль ход проверки по факту пожара в сушильной камере на территории маслозавода, причина возгорания устанавливается, сообщили в надзорном ведомстве региона.
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ПроисшествияРеспублика АдыгеяКошехабльский район
 
 
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