https://ria.ru/20221205/maslozavod-1836539354.html
В Адыгее загорелся маслозавод, пострадавших нет
В Адыгее загорелся маслозавод, пострадавших нет - РИА Новости, 05.12.2022
В Адыгее загорелся маслозавод, пострадавших нет
Пожарные в Республике Адыгея локализовали возгорание в сушильной камере на территории маслозавода ООО "Мамруко" на площади 270 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T23:24
2022-12-05T23:24
2022-12-05T23:53
происшествия
республика адыгея
кошехабльский район
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Пожарные в Республике Адыгея локализовали возгорание в сушильной камере на территории маслозавода ООО "Мамруко" на площади 270 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону.Ранее в министерстве сообщили, что на территории маслозавода ООО "Мамруко" в ауле Егерухай Кошехабльского района произошло горение в сушильной камере внутри здания на площади 270 квадратных метров.Уточняется, что угрозы распространения огня нет. Погибших и травмированных нет.По поручению прокурора Республики Адыгея прокуратура Кошехабльского района взяла на контроль ход проверки по факту пожара в сушильной камере на территории маслозавода, причина возгорания устанавливается, сообщили в надзорном ведомстве региона.
https://ria.ru/20221204/pozhar-1836167278.html
республика адыгея
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика адыгея, кошехабльский район
Происшествия, Республика Адыгея, Кошехабльский район
23:24 05.12.2022 (обновлено: 23:53 05.12.2022)
В Адыгее загорелся маслозавод, пострадавших нет
МЧС: в Адыгее загорелся завод "Мамруко", пожар локализовали на площади почти 300 квадратов
КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Пожарные в Республике Адыгея локализовали возгорание в сушильной камере на территории маслозавода ООО "Мамруко" на площади 270 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону.
Ранее в министерстве сообщили, что на территории маслозавода ООО "Мамруко" в ауле Егерухай Кошехабльского района произошло горение в сушильной камере внутри здания на площади 270 квадратных метров.
"В 22 часа 57 минут объявлена локализация пожара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что угрозы распространения огня нет. Погибших и травмированных нет.
По поручению прокурора Республики Адыгея прокуратура Кошехабльского района взяла на контроль ход проверки по факту пожара в сушильной камере на территории маслозавода, причина возгорания устанавливается, сообщили в надзорном ведомстве региона.