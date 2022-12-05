https://ria.ru/20221205/maslozavod-1836539354.html

В Адыгее загорелся маслозавод, пострадавших нет

В Адыгее загорелся маслозавод, пострадавших нет - РИА Новости, 05.12.2022

В Адыгее загорелся маслозавод, пострадавших нет

Пожарные в Республике Адыгея локализовали возгорание в сушильной камере на территории маслозавода ООО "Мамруко" на площади 270 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T23:24

2022-12-05T23:24

2022-12-05T23:53

происшествия

республика адыгея

кошехабльский район

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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Пожарные в Республике Адыгея локализовали возгорание в сушильной камере на территории маслозавода ООО "Мамруко" на площади 270 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону.Ранее в министерстве сообщили, что на территории маслозавода ООО "Мамруко" в ауле Егерухай Кошехабльского района произошло горение в сушильной камере внутри здания на площади 270 квадратных метров.Уточняется, что угрозы распространения огня нет. Погибших и травмированных нет.По поручению прокурора Республики Адыгея прокуратура Кошехабльского района взяла на контроль ход проверки по факту пожара в сушильной камере на территории маслозавода, причина возгорания устанавливается, сообщили в надзорном ведомстве региона.

https://ria.ru/20221204/pozhar-1836167278.html

республика адыгея

кошехабльский район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, республика адыгея, кошехабльский район