https://ria.ru/20221205/manyunya-1836352194.html
Новый сезон сериала "Манюня" по книгам Абгарян выйдет в декабре
Новый сезон сериала "Манюня" по книгам Абгарян выйдет в декабре - РИА Новости, 05.12.2022
Новый сезон сериала "Манюня" по книгам Абгарян выйдет в декабре
Второй сезон сериала "Манюня" по книгам армянской писательницы Наринэ Абгарян стартует в Сети 15 декабря, сообщила пресс-служба проекта. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:53
2022-12-05T12:53
2022-12-05T12:53
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Второй сезон сериала "Манюня" по книгам армянской писательницы Наринэ Абгарян стартует в Сети 15 декабря, сообщила пресс-служба проекта."Продюсеры сериала обещали сделать все, чтобы передать атмосферу книги, и слово свое сдержали. Я им бесконечно за это благодарна. Всю взрослую жизнь я мечтала вернуться в свое детство, и моя мечта сбылась", — говорит Абгарян.Зрителей ждет продолжение воспоминаний девочки Наринэ о ее детстве и дружбе с обаятельной Манюней Шац. События в новых сериях разворачиваются летом. У Наринэ и Манюни есть планы на каникулы. Но из-за их постоянных проделок родители отправили девочек в наказание в пионерский лагерь. На обед там масло в качестве десерта, а единственная радость — купание в речке.Премьера первого сезона состоялась 15 декабря 2021 года. Проект девять месяцев был в зрительском топ-10 онлайн-кинотеатра. А по итогам трех кварталов 2022 года вошел в топ-10 среди всех сериалов, расположившись на четвертом месте.Новые серии "Манюни" можно посмотреть на OKKO.
https://ria.ru/20221202/mandalorian-1835870791.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть
Новый сезон сериала "Манюня" по книгам Абгарян выйдет в декабре
Второй сезон сериала "Манюня" по книгам Наринэ Абгарян выйдет 15 декабря
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Второй сезон сериала "Манюня" по книгам армянской писательницы Наринэ Абгарян стартует в Сети 15 декабря, сообщила пресс-служба проекта.
"Продюсеры сериала обещали сделать все, чтобы передать атмосферу книги, и слово свое сдержали. Я им бесконечно за это благодарна. Всю взрослую жизнь я мечтала вернуться в свое детство, и моя мечта сбылась", — говорит Абгарян.
Зрителей ждет продолжение воспоминаний девочки Наринэ о ее детстве и дружбе с обаятельной Манюней Шац.
События в новых сериях разворачиваются летом. У Наринэ и Манюни есть планы на каникулы. Но из-за их постоянных проделок родители отправили девочек в наказание в пионерский лагерь. На обед там масло в качестве десерта, а единственная радость — купание в речке.
Премьера первого сезона состоялась 15 декабря 2021 года. Проект девять месяцев был в зрительском топ-10 онлайн-кинотеатра. А по итогам трех кварталов 2022 года вошел в топ-10 среди всех сериалов, расположившись на четвертом месте.
Новые серии "Манюни" можно посмотреть на OKKO.