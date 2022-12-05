https://ria.ru/20221205/manyunya-1836352194.html

Новый сезон сериала "Манюня" по книгам Абгарян выйдет в декабре

Новый сезон сериала "Манюня" по книгам Абгарян выйдет в декабре - РИА Новости, 05.12.2022

Новый сезон сериала "Манюня" по книгам Абгарян выйдет в декабре

Второй сезон сериала "Манюня" по книгам армянской писательницы Наринэ Абгарян стартует в Сети 15 декабря, сообщила пресс-служба проекта. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:53

2022-12-05T12:53

2022-12-05T12:53

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Второй сезон сериала "Манюня" по книгам армянской писательницы Наринэ Абгарян стартует в Сети 15 декабря, сообщила пресс-служба проекта."Продюсеры сериала обещали сделать все, чтобы передать атмосферу книги, и слово свое сдержали. Я им бесконечно за это благодарна. Всю взрослую жизнь я мечтала вернуться в свое детство, и моя мечта сбылась", — говорит Абгарян.Зрителей ждет продолжение воспоминаний девочки Наринэ о ее детстве и дружбе с обаятельной Манюней Шац. События в новых сериях разворачиваются летом. У Наринэ и Манюни есть планы на каникулы. Но из-за их постоянных проделок родители отправили девочек в наказание в пионерский лагерь. На обед там масло в качестве десерта, а единственная радость — купание в речке.Премьера первого сезона состоялась 15 декабря 2021 года. Проект девять месяцев был в зрительском топ-10 онлайн-кинотеатра. А по итогам трех кварталов 2022 года вошел в топ-10 среди всех сериалов, расположившись на четвертом месте.Новые серии "Манюни" можно посмотреть на OKKO.

https://ria.ru/20221202/mandalorian-1835870791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть