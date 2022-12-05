https://ria.ru/20221205/malchik-1836527854.html

Вице-спикер ГД взял на контроль ситуацию с больным мальчиком из Балашихи

Вице-спикер ГД взял на контроль ситуацию с больным мальчиком из Балашихи - РИА Новости, 05.12.2022

Вице-спикер ГД взял на контроль ситуацию с больным мальчиком из Балашихи

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов отправил запросы в Федеральную службу страхования и Генпрокуратуру в связи с историей больного мальчика из Балашихи,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T21:26

2022-12-05T21:26

2022-12-05T21:26

здоровье - общество

борис чернышов (депутат)

балашиха

госдума рф

лдпр

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов отправил запросы в Федеральную службу страхования и Генпрокуратуру в связи с историей больного мальчика из Балашихи, которому не оказывали медицинского обслуживания.По информации Telegram-каналов, мать тяжелобольного ребенка в Балашихе добилась возбуждения уголовного дела по статье "халатность" после того, как ей долгое время не давали для ребенка корсета, коляски и другого оборудования, а после этого на прием в поликлинику их пригласили в заваленный мусором кабинет. Однако после этого прокуратура Балашихи хочет закрыть дело из-за отсутствия состава преступления."Четырехлетний Артем из Балашихи страдает болезнью Канавана. С таким диагнозом доживают дети максимум до 10 лет, а государство должно обеспечить все необходимые условия для тяжелобольных детей. Для этого у нас есть Федеральная служба страхования, но вместо исполнения своих обязательств ФСС и прокуратура Балашихи считают, что нет основания для возбуждения, хотя факты на лицо и халатное отношение сотрудников ФСС к больным детям. Отправил запросы в Генеральную прокуратуру и ФСС, буду держать ситуацию на контроле!" - написал Чернышов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221202/shkolnik-1836028650.html

балашиха

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, борис чернышов (депутат), балашиха, госдума рф, лдпр, генеральная прокуратура рф