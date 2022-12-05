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Вице-спикер ГД взял на контроль ситуацию с больным мальчиком из Балашихи - РИА Новости, 05.12.2022
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Вице-спикер ГД взял на контроль ситуацию с больным мальчиком из Балашихи
Вице-спикер ГД взял на контроль ситуацию с больным мальчиком из Балашихи - РИА Новости, 05.12.2022
Вице-спикер ГД взял на контроль ситуацию с больным мальчиком из Балашихи
Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов отправил запросы в Федеральную службу страхования и Генпрокуратуру в связи с историей больного мальчика из Балашихи,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T21:26
2022-12-05T21:26
здоровье - общество
борис чернышов (депутат)
балашиха
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов отправил запросы в Федеральную службу страхования и Генпрокуратуру в связи с историей больного мальчика из Балашихи, которому не оказывали медицинского обслуживания.По информации Telegram-каналов, мать тяжелобольного ребенка в Балашихе добилась возбуждения уголовного дела по статье "халатность" после того, как ей долгое время не давали для ребенка корсета, коляски и другого оборудования, а после этого на прием в поликлинику их пригласили в заваленный мусором кабинет. Однако после этого прокуратура Балашихи хочет закрыть дело из-за отсутствия состава преступления."Четырехлетний Артем из Балашихи страдает болезнью Канавана. С таким диагнозом доживают дети максимум до 10 лет, а государство должно обеспечить все необходимые условия для тяжелобольных детей. Для этого у нас есть Федеральная служба страхования, но вместо исполнения своих обязательств ФСС и прокуратура Балашихи считают, что нет основания для возбуждения, хотя факты на лицо и халатное отношение сотрудников ФСС к больным детям. Отправил запросы в Генеральную прокуратуру и ФСС, буду держать ситуацию на контроле!" - написал Чернышов в своем Telegram-канале.
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здоровье - общество, борис чернышов (депутат), балашиха, госдума рф, лдпр, генеральная прокуратура рф
Здоровье - Общество, Борис Чернышов (депутат), Балашиха, Госдума РФ, ЛДПР, Генеральная прокуратура РФ
21:26 05.12.2022
 
Вице-спикер ГД взял на контроль ситуацию с больным мальчиком из Балашихи

Вице-спикер ГД Чернышов отправил запросы в ФСС и ГП по делу больного мальчика из Балашихи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов отправил запросы в Федеральную службу страхования и Генпрокуратуру в связи с историей больного мальчика из Балашихи, которому не оказывали медицинского обслуживания.
По информации Telegram-каналов, мать тяжелобольного ребенка в Балашихе добилась возбуждения уголовного дела по статье "халатность" после того, как ей долгое время не давали для ребенка корсета, коляски и другого оборудования, а после этого на прием в поликлинику их пригласили в заваленный мусором кабинет. Однако после этого прокуратура Балашихи хочет закрыть дело из-за отсутствия состава преступления.
"Четырехлетний Артем из Балашихи страдает болезнью Канавана. С таким диагнозом доживают дети максимум до 10 лет, а государство должно обеспечить все необходимые условия для тяжелобольных детей. Для этого у нас есть Федеральная служба страхования, но вместо исполнения своих обязательств ФСС и прокуратура Балашихи считают, что нет основания для возбуждения, хотя факты на лицо и халатное отношение сотрудников ФСС к больным детям. Отправил запросы в Генеральную прокуратуру и ФСС, буду держать ситуацию на контроле!" - написал Чернышов в своем Telegram-канале.
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Здоровье - ОбществоБорис Чернышов (депутат)БалашихаГосдума РФЛДПРГенеральная прокуратура РФ
 
 
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