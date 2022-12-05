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Лейбористы хотят упразднить Палату лордов в случае победы на выборах
Лейбористы хотят упразднить Палату лордов в случае победы на выборах - РИА Новости, 05.12.2022
Лейбористы хотят упразднить Палату лордов в случае победы на выборах
Лидер оппозиционной лейбористской партии Великобритании Кир Стармер подтвердил намерение упразднить палату лордов (верхнюю палату британского парламента) в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:25
2022-12-05T12:25
2022-12-05T12:25
в мире
кир стармер
великобритания
лейбористская партия великобритании
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Лидер оппозиционной лейбористской партии Великобритании Кир Стармер подтвердил намерение упразднить палату лордов (верхнюю палату британского парламента) в случае победы на всеобщих выборах."Да, мы действительно хотим упразднить палату лордов. Я не думаю, что кто-то смог бы выступить в защиту палаты лордов", - заявил Стармер в эфире телеканала Sky News. Он добавил, что в случае победы на всеобщих выборах надеется провести реформу уже в первый срок своего премьерства.Ранее британская газета Guardian со ссылкой на документ бывшего премьер-министра Великобритании и экс-лидера лейбористов Гордона Брауна сообщила, что партия лейбористов в Великобритании может упразднить палату лордов и заменить ее "верхней палатой наций и регионов", если выиграет следующие всеобщие выборы.Всеобщие выборы – это выборы в парламент Великобритании, которые проводятся каждые пять лет. По их итогам избирается правящая партия, лидер которой становится новым премьер-министром страны. Следующие всеобщие выборы должны состояться в 2024 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кир стармер, великобритания, лейбористская партия великобритании
В мире, Кир Стармер, Великобритания, Лейбористская партия Великобритании
Лейбористы хотят упразднить Палату лордов в случае победы на выборах
Лидер лейбористов Стармер заявил о планах упразднить Палату лордов после победы на выборах