https://ria.ru/20221205/lordy-1836372015.html

Лейбористы хотят упразднить Палату лордов в случае победы на выборах

Лейбористы хотят упразднить Палату лордов в случае победы на выборах - РИА Новости, 05.12.2022

Лейбористы хотят упразднить Палату лордов в случае победы на выборах

Лидер оппозиционной лейбористской партии Великобритании Кир Стармер подтвердил намерение упразднить палату лордов (верхнюю палату британского парламента) в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:25

2022-12-05T12:25

2022-12-05T12:25

в мире

кир стармер

великобритания

лейбористская партия великобритании

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Лидер оппозиционной лейбористской партии Великобритании Кир Стармер подтвердил намерение упразднить палату лордов (верхнюю палату британского парламента) в случае победы на всеобщих выборах."Да, мы действительно хотим упразднить палату лордов. Я не думаю, что кто-то смог бы выступить в защиту палаты лордов", - заявил Стармер в эфире телеканала Sky News. Он добавил, что в случае победы на всеобщих выборах надеется провести реформу уже в первый срок своего премьерства.Ранее британская газета Guardian со ссылкой на документ бывшего премьер-министра Великобритании и экс-лидера лейбористов Гордона Брауна сообщила, что партия лейбористов в Великобритании может упразднить палату лордов и заменить ее "верхней палатой наций и регионов", если выиграет следующие всеобщие выборы.Всеобщие выборы – это выборы в парламент Великобритании, которые проводятся каждые пять лет. По их итогам избирается правящая партия, лидер которой становится новым премьер-министром страны. Следующие всеобщие выборы должны состояться в 2024 году.

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Кирилл Волков

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