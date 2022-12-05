https://ria.ru/20221205/lokalizatsiya-1836510585.html

В центре Краснодара локализовали пожар в доме

В центре Краснодара локализовали пожар в доме - РИА Новости, 05.12.2022

В центре Краснодара локализовали пожар в доме

Возгорание многоэтажного здания, на территории которого находится ресторан, в центре Краснодара локализовано на площади 200 квадратных метром, сообщили... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:41

2022-12-05T19:41

2022-12-05T20:05

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

суворов

россия

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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Возгорание многоэтажного здания, на территории которого находится ресторан, в центре Краснодара локализовано на площади 200 квадратных метром, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.Ранее в ведомстве сообщили, что произошел пожар в многоэтажном здании по адресу: Краснодар, улица Суворова, 91."В 19.25 локализация на площади 200 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Угрозы распространения нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что на тушение подано 7 стволов "Дельта" и организована работа 7 звеньев ГДЗС. Эвакуированы 50 человек. При ликвидации пожара от РСЧС задействован 81 человек, 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 52 человека личного состава, 16 единицы техники.Прокуратура Центрального административного округа Краснодара организовала проверку причин и условий возгорания ресторана, расположенного на улице Суворова. На место выехал прокурор округа Сергей Прихленко, сообщает надзорное ведомство края в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221204/pozhar-1836167278.html

краснодар

суворов

россия

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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), суворов, россия