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Тюменская область за год высадила около 7 тысяч гектар леса - РИА Новости, 05.12.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221205/les-1836465824.html
Тюменская область за год высадила около 7 тысяч гектар леса
Тюменская область за год высадила около 7 тысяч гектар леса - РИА Новости, 05.12.2022
Тюменская область за год высадила около 7 тысяч гектар леса
Мероприятия по воспроизводству лесов в Тюменской области выполнены в полном объеме, с начала года сеянцы хвойных и других пород высажены на площади в 6940... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:01
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тюменская область
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Мероприятия по воспроизводству лесов в Тюменской области выполнены в полном объеме, с начала года сеянцы хвойных и других пород высажены на площади в 6940 гектаров, сообщает региональный департамент лесного комплекса.Лесовосстановлением и лесоразведением в регионе занимаются Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов и арендаторы лесных участков в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология"."Все запланированные работы выполнены в полном объеме на площади 6940 га: проведена посадка лесных культур сеянцев хвойных пород деревьев на площади 3013 га и выполнено естественное лесовосстановление на площади 3927 га... Через 8–9 лет молодые деревца подрастут и будут переведены в покрытую лесом площадь", – сообщает пресс-служба профильного департамента.Отмечается, что к следующему лесокультурному сезону согласно госзаданию выращено около 6 тысяч сеянцев сосны и ели, запроектировано заготовить 2330 кг семян, по факту заготовлено 2452 кг, все семена имеют документы качества, подтверждающие их всхожесть.
https://ria.ru/20221120/lnr-1832826714.html
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тюменская область, россия
Тюменская область, Тюменская область, Россия
17:01 05.12.2022
 

Тюменская область за год высадила около 7 тысяч гектар леса

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкСаженцы и садовая рассада
Саженцы и садовая рассада - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Саженцы и садовая рассада. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Мероприятия по воспроизводству лесов в Тюменской области выполнены в полном объеме, с начала года сеянцы хвойных и других пород высажены на площади в 6940 гектаров, сообщает региональный департамент лесного комплекса.
Лесовосстановлением и лесоразведением в регионе занимаются Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов и арендаторы лесных участков в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".
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"Все запланированные работы выполнены в полном объеме на площади 6940 га: проведена посадка лесных культур сеянцев хвойных пород деревьев на площади 3013 га и выполнено естественное лесовосстановление на площади 3927 га... Через 8–9 лет молодые деревца подрастут и будут переведены в покрытую лесом площадь", – сообщает пресс-служба профильного департамента.
Отмечается, что к следующему лесокультурному сезону согласно госзаданию выращено около 6 тысяч сеянцев сосны и ели, запроектировано заготовить 2330 кг семян, по факту заготовлено 2452 кг, все семена имеют документы качества, подтверждающие их всхожесть.
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