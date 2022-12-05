https://ria.ru/20221205/les-1836465824.html

Тюменская область за год высадила около 7 тысяч гектар леса

Тюменская область за год высадила около 7 тысяч гектар леса - РИА Новости, 05.12.2022

Тюменская область за год высадила около 7 тысяч гектар леса

Мероприятия по воспроизводству лесов в Тюменской области выполнены в полном объеме, с начала года сеянцы хвойных и других пород высажены на площади в 6940... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:01

2022-12-05T17:01

2022-12-05T17:01

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тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Мероприятия по воспроизводству лесов в Тюменской области выполнены в полном объеме, с начала года сеянцы хвойных и других пород высажены на площади в 6940 гектаров, сообщает региональный департамент лесного комплекса.Лесовосстановлением и лесоразведением в регионе занимаются Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов и арендаторы лесных участков в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология"."Все запланированные работы выполнены в полном объеме на площади 6940 га: проведена посадка лесных культур сеянцев хвойных пород деревьев на площади 3013 га и выполнено естественное лесовосстановление на площади 3927 га... Через 8–9 лет молодые деревца подрастут и будут переведены в покрытую лесом площадь", – сообщает пресс-служба профильного департамента.Отмечается, что к следующему лесокультурному сезону согласно госзаданию выращено около 6 тысяч сеянцев сосны и ели, запроектировано заготовить 2330 кг семян, по факту заготовлено 2452 кг, все семена имеют документы качества, подтверждающие их всхожесть.

https://ria.ru/20221120/lnr-1832826714.html

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тюменская область, россия