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"Поющий" дальневосточный леопард попал на видео туристов в Приморье

"Поющий" дальневосточный леопард попал на видео туристов в Приморье - РИА Новости, 05.12.2022

"Поющий" дальневосточный леопард попал на видео туристов в Приморье

Туристам в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье впервые удалось запечатлеть на видео процесс вокализации редкого дальневосточного леопарда, сообщает учреждение. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T06:50

2022-12-05T06:50

2022-12-05T06:50

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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Туристам в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье впервые удалось запечатлеть на видео процесс вокализации редкого дальневосточного леопарда, сообщает учреждение."Запечатлеть на видео рык самого редкого леопарда в мире – дальневосточного – впервые удалось туристам в национальном парке "Земля леопарда". Автоматическая лесная камера была установлена самими туристами под руководством профессионального гида… На видео попала "песня" леопарда – процесс вокализации, помогающий животным общаться между собой. Добравшись до "съемочной площадки", с которой зверям удобно обозревать окрестности, леопард громко рычал на протяжении 20 секунд", - говорится в сообщении.Ученые полагают, что так леопард проявил поведение доминантного самца. Получить такие кадры в дикой природе удается крайне редко, добавляют в нацпарке.Специалисты установили, что на видео попал самец по имени Академик. Такое имя он получил от хранителя леопарда – Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Также на фотоловушку в этом месте попали две харзы - самые крупные и яркие куницы этих мест, зайцы, барсуки и седой дятел.Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

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