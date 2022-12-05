https://ria.ru/20221205/lavrov-1836453726.html

Лавров назвал причину отсутствия прогресса в вопросе Корейского полуострова

Лавров назвал причину отсутствия прогресса в вопросе Корейского полуострова - РИА Новости, 05.12.2022

Лавров назвал причину отсутствия прогресса в вопросе Корейского полуострова

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на неготовность американской стороны предпринять практические шаги навстречу Пхеньяну, поэтому нет прогресса по проблеме... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:22

2022-12-05T16:22

2022-12-05T17:03

в мире

сергей лавров

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россия

вашингтон (штат)

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на неготовность американской стороны предпринять практические шаги навстречу Пхеньяну, поэтому нет прогресса по проблеме Корейского полуострова."Вследствие неготовности США предпринять практические конструктивные шаги навстречу Пхеньяну не наблюдается подвижек и в урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ обращении Лаврова к участникам Московской конференции по нераспространению ядерного оружия.Северная Корея в начале декабря 2022 года произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, что нарушает межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении напряженности в приграничных зонах. Предположительно выстрелы были сделаны из РСЗО.

https://ria.ru/20221205/kndr-1836390170.html

пхеньян

россия

вашингтон (штат)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, пхеньян, россия, вашингтон (штат), кндр (северная корея)