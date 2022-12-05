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Лавров назвал причину отсутствия прогресса в вопросе Корейского полуострова - РИА Новости, 05.12.2022
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Лавров назвал причину отсутствия прогресса в вопросе Корейского полуострова
Лавров назвал причину отсутствия прогресса в вопросе Корейского полуострова - РИА Новости, 05.12.2022
Лавров назвал причину отсутствия прогресса в вопросе Корейского полуострова
Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на неготовность американской стороны предпринять практические шаги навстречу Пхеньяну, поэтому нет прогресса по проблеме... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:22
2022-12-05T17:03
в мире
сергей лавров
пхеньян
россия
вашингтон (штат)
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на неготовность американской стороны предпринять практические шаги навстречу Пхеньяну, поэтому нет прогресса по проблеме Корейского полуострова."Вследствие неготовности США предпринять практические конструктивные шаги навстречу Пхеньяну не наблюдается подвижек и в урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ обращении Лаврова к участникам Московской конференции по нераспространению ядерного оружия.Северная Корея в начале декабря 2022 года произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, что нарушает межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении напряженности в приграничных зонах. Предположительно выстрелы были сделаны из РСЗО.
https://ria.ru/20221205/kndr-1836390170.html
пхеньян
россия
вашингтон (штат)
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в мире, сергей лавров, пхеньян, россия, вашингтон (штат), кндр (северная корея)
В мире, Сергей Лавров, Пхеньян, Россия, Вашингтон (штат), КНДР (Северная Корея)
16:22 05.12.2022 (обновлено: 17:03 05.12.2022)
 
Лавров назвал причину отсутствия прогресса в вопросе Корейского полуострова

Лавров заявил, что Вашингтон не готов предпринимать практические шаги навстречу Пхеньяну

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на неготовность американской стороны предпринять практические шаги навстречу Пхеньяну, поэтому нет прогресса по проблеме Корейского полуострова.
"Вследствие неготовности США предпринять практические конструктивные шаги навстречу Пхеньяну не наблюдается подвижек и в урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ обращении Лаврова к участникам Московской конференции по нераспространению ядерного оружия.
Северная Корея в начале декабря 2022 года произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, что нарушает межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении напряженности в приграничных зонах. Предположительно выстрелы были сделаны из РСЗО.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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В миреСергей ЛавровПхеньянРоссияВашингтон (штат)КНДР (Северная Корея)
 
 
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