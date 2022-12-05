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В Кузбассе создадут импортозамещающее машиностроительное производство - РИА Новости, 05.12.2022
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В Кузбассе создадут импортозамещающее машиностроительное производство
В Кузбассе создадут импортозамещающее машиностроительное производство - РИА Новости, 05.12.2022
В Кузбассе создадут импортозамещающее машиностроительное производство
Импортозамещающее машиностроительное производство для химической промышленности создадут в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:04
2022-12-05T17:04
технологии
роман троценко
сергей цивилев
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 5 дек – РИА Новости. Импортозамещающее машиностроительное производство для химической промышленности создадут в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам встречи главы региона Сергея Цивилева с председателем совета директоров АО ГК "Азот" Романом Троценко."В этом году у нас много серьезных изменений, мы создаем особую экономическую зону "Кузбасс", в целом в регионе действует пять территорий с льготным режимом налогообложения. Особенно актуально для нас сейчас — импортозамещение. Для этого мы приняли решение создать машиностроительный производственный комплекс, который будет готовить оборудование на территории Кузбасса. Такой комплекс — первый в России, потребность в них есть практически во всех субъектах, поэтому машиностроительный комплекс будет выпускать в том числе импортозамещающее оборудование для химической промышленности", — цитирует пресс-служба главу региона.Со ссылкой на Троценко отмечается, что "Азот" планирует реализацию масштабных проектов: строительство новых агрегатов мощностью 4200 тонн в сутки — по производству аммиака и гранулированного карбамида; строительство цеха мощностью 50000 тонн в год — по производству жидкой углекислоты, которая используется в том числе в пищевой промышленности. Строительство установки позволит также решить экологическую задачу по снижению выбросов СО2 за счет того, что часть углекислого газа будет перерабатываться. Кроме того, на территории КАО "Азот" уже ведется строительство производства по выпуску гранулированного сульфата аммония. Общий объем инвестиций в проекты составит около 115 миллиардов рублей."Я считаю, что крупногабаритное оборудование может и должно производиться в нашем регионе. Кузбасс может сформировать в химии свою специализацию, в том числе машиностроительную. Дам распоряжение, чтобы те вещи, которые могут быть сделаны в Кузбассе, были сделаны", — приводятся в сообщении слова Троценко.Отмечается, что уже в этом году на предприятии создан инженерно-конструкторский центр, который к 2025 году должен освоить выпуск оборудования собственными силами с 37% до 70% от общей потребности предприятий ГК "Азот". К концу 2023 года здесь планируется открытие нового корпуса площадью 4000 квадратных метров, в котором разместился участок по сборке оборудования.
https://ria.ru/20221202/lgoty-1835900372.html
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технологии, роман троценко, сергей цивилев, россия, кемеровская область
Технологии, Роман Троценко, Сергей Цивилев, Россия, Кемеровская область
17:04 05.12.2022
 
В Кузбассе создадут импортозамещающее машиностроительное производство

В Кузбассе создадут импортозамещающее машиностроительное производство для химпрома

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 5 дек – РИА Новости. Импортозамещающее машиностроительное производство для химической промышленности создадут в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам встречи главы региона Сергея Цивилева с председателем совета директоров АО ГК "Азот" Романом Троценко.
"В этом году у нас много серьезных изменений, мы создаем особую экономическую зону "Кузбасс", в целом в регионе действует пять территорий с льготным режимом налогообложения. Особенно актуально для нас сейчас — импортозамещение. Для этого мы приняли решение создать машиностроительный производственный комплекс, который будет готовить оборудование на территории Кузбасса. Такой комплекс — первый в России, потребность в них есть практически во всех субъектах, поэтому машиностроительный комплекс будет выпускать в том числе импортозамещающее оборудование для химической промышленности", — цитирует пресс-служба главу региона.
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Кузбасс расширил круг участников спецоперации, имеющих право на льготы
Со ссылкой на Троценко отмечается, что "Азот" планирует реализацию масштабных проектов: строительство новых агрегатов мощностью 4200 тонн в сутки — по производству аммиака и гранулированного карбамида; строительство цеха мощностью 50000 тонн в год — по производству жидкой углекислоты, которая используется в том числе в пищевой промышленности. Строительство установки позволит также решить экологическую задачу по снижению выбросов СО2 за счет того, что часть углекислого газа будет перерабатываться. Кроме того, на территории КАО "Азот" уже ведется строительство производства по выпуску гранулированного сульфата аммония. Общий объем инвестиций в проекты составит около 115 миллиардов рублей.
"Я считаю, что крупногабаритное оборудование может и должно производиться в нашем регионе. Кузбасс может сформировать в химии свою специализацию, в том числе машиностроительную. Дам распоряжение, чтобы те вещи, которые могут быть сделаны в Кузбассе, были сделаны", — приводятся в сообщении слова Троценко.
Отмечается, что уже в этом году на предприятии создан инженерно-конструкторский центр, который к 2025 году должен освоить выпуск оборудования собственными силами с 37% до 70% от общей потребности предприятий ГК "Азот". К концу 2023 года здесь планируется открытие нового корпуса площадью 4000 квадратных метров, в котором разместился участок по сборке оборудования.
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ТехнологииРоман ТроценкоСергей ЦивилевРоссияКемеровская область
 
 
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