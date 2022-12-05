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Официальный курс доллара на вторник вырос до 62,18 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 62,18 рубля - РИА Новости, 05.12.2022
Официальный курс доллара на вторник вырос до 62,18 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 41 копейку - до 62,1849 рубля, курс юаня - на 0,14722 рубля, до 8,93117 рубля, евро - РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:17
2022-12-05T16:17
2022-12-05T16:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 41 копейку - до 62,1849 рубля, курс юаня - на 0,14722 рубля, до 8,93117 рубля, евро - на 53,37 копейки, до 65,5205 рубля.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на вторник вырос до 62,18 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 62,18 рубля, евро — до 65,52 рубля