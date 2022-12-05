https://ria.ru/20221205/kurs-1836451038.html

Официальный курс доллара на вторник вырос до 62,18 рубля

Официальный курс доллара на вторник вырос до 62,18 рубля - РИА Новости, 05.12.2022

Официальный курс доллара на вторник вырос до 62,18 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 41 копейку - до 62,1849 рубля, курс юаня - на 0,14722 рубля, до 8,93117 рубля, евро - РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:17

2022-12-05T16:17

2022-12-05T16:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 41 копейку - до 62,1849 рубля, курс юаня - на 0,14722 рубля, до 8,93117 рубля, евро - на 53,37 копейки, до 65,5205 рубля.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа