https://ria.ru/20221205/kupyansk-1836369098.html
Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области
Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области - РИА Новости, 05.12.2022
Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области
В ЛНР и Харьковской области за сутки российскими войсками уничтожено и ранено более 125 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:16
2022-12-05T12:16
2022-12-05T21:49
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
харьковская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836373339_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5223f4de9916474c612c9e9e3000e10.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области за сутки российскими войсками уничтожено и ранено более 125 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении ВС РФ поразили место дислокации ротной тактической группы Украины в районе Табаевки Харьковской области. "Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа", - сказали в МинобороныНа Краснолиманском направлении сорвана попытка двух ротных тактических групп атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки ЛНР. В районе Райгородки уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", - уточнили в министерстве.
луганская народная республика
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836373339_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_47fbc45387a2b5d2d18fc57bde9e50d0.jpg
Минобороны об уничтожении диверсионных групп ВСУ
В районе населенного пункта Райгородка в ЛНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщило Минобороны России.
2022-12-05T12:16
true
PT3M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:16 05.12.2022 (обновлено: 21:49 05.12.2022)
Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области
Минобороны России: ВСУ потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области