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Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/kupyansk-1836369098.html
Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области
Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области - РИА Новости, 05.12.2022
Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области
В ЛНР и Харьковской области за сутки российскими войсками уничтожено и ранено более 125 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:16
2022-12-05T21:49
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
харьковская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области за сутки российскими войсками уничтожено и ранено более 125 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении ВС РФ поразили место дислокации ротной тактической группы Украины в районе Табаевки Харьковской области. "Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа", - сказали в МинобороныНа Краснолиманском направлении сорвана попытка двух ротных тактических групп атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки ЛНР. В районе Райгородки уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", - уточнили в министерстве.
луганская народная республика
харьковская область
украина
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Минобороны об уничтожении диверсионных групп ВСУ
В районе населенного пункта Райгородка в ЛНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщило Минобороны России.
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безопасность, луганская народная республика, харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:16 05.12.2022 (обновлено: 21:49 05.12.2022)
 
Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области

Минобороны России: ВСУ потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области за сутки российскими войсками уничтожено и ранено более 125 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Купянском направлении ВС РФ поразили место дислокации ротной тактической группы Украины в районе Табаевки Харьковской области. "Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа", - сказали в Минобороны
На Краснолиманском направлении сорвана попытка двух ротных тактических групп атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки ЛНР. В районе Райгородки уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", - уточнили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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