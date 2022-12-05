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Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области

Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области - РИА Новости, 05.12.2022

Украинские войска потеряли за сутки 125 человек в ЛНР и Харьковской области

В ЛНР и Харьковской области за сутки российскими войсками уничтожено и ранено более 125 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:16

2022-12-05T12:16

2022-12-05T21:49

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

харьковская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области за сутки российскими войсками уничтожено и ранено более 125 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении ВС РФ поразили место дислокации ротной тактической группы Украины в районе Табаевки Харьковской области. "Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа", - сказали в МинобороныНа Краснолиманском направлении сорвана попытка двух ротных тактических групп атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки ЛНР. В районе Райгородки уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы."Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа", - уточнили в министерстве.

луганская народная республика

харьковская область

украина

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Минобороны об уничтожении диверсионных групп ВСУ В районе населенного пункта Райгородка в ЛНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщило Минобороны России. 2022-12-05T12:16 true PT3M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)