https://ria.ru/20221205/kreditovanie-1836502655.html

Кубань стала лидером в ЮФО по кредитованию экономики и населения

Кубань стала лидером в ЮФО по кредитованию экономики и населения - РИА Новости, 05.12.2022

Кубань стала лидером в ЮФО по кредитованию экономики и населения

Краснодарский край остался лидером в южном федеральном округе по кредитованию экономики и населения, сообщила администрация региона. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:57

2022-12-05T18:57

2022-12-05T18:57

краснодарский край

краснодарский край

россия

кредит

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КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Краснодарский край остался лидером в южном федеральном округе по кредитованию экономики и населения, сообщила администрация региона."За десять месяцев 2022 года данный показатель достиг, по предварительным данным, 1,98 триллиона рублей. Это составляет около 50% от всех предоставленных кредитов в Южном федеральном округе", - говорится в сообщении. По данным Минэкономики края, темп роста объемов выданных кредитов в регионе с начала года возрос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года."Это произошло преимущественно за счет кредитования юридических лиц – его объемы увеличились на 20,1%. Верная расстановка приоритетов и эффективное взаимодействие с банками помогли нам переломить летнее замедление кредитования. Уверены, что целевые ориентиры по объему выданных кредитов на 2022 год в объеме 2 триллионов будут точно достигнуты. А при сохранении текущих темпов роста кредитования они составят в целом 2,4 триллиона рублей", - приводятся слова министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева.Всего с начала года юридическим лицам выдали кредитов на сумму 1,4 триллиона рублей, это на 20,1% больше, чем годом ранее. Почти треть из них - 458 миллиардов рублей – субъектам малого и среднего бизнеса, уточнили в ведомстве.Как отмечают краевые власти, в увеличении объемов кредитования бизнеса существенную роль сыграли меры поддержки бизнеса и системообразующих предприятий.Также отмечается, что в последние месяцы активность бизнеса на рынке кредитования возросла, что связано со снижением Банком России ключевой ставки до 7,5% годовых и реализацией в регионе федеральных и региональных программ стимулирования кредитования, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20221203/kompanii-1836147462.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодарский край, россия, кредит