https://ria.ru/20221205/koronavirus-1836364020.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия успешнее всех в мире справилась с COVID-19

Лукашенко заявил, что Белоруссия успешнее всех в мире справилась с COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2022

Лукашенко заявил, что Белоруссия успешнее всех в мире справилась с COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни в одной стране мира так эффективно не справились с распространением COVID-19, как в республике. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:58

2022-12-05T11:58

2022-12-05T12:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

в мире

александр лукашенко

белоруссия

здоровье - общество

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МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни в одной стране мира так эффективно не справились с распространением COVID-19, как в республике.Как сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства, данное заявление Лукашенко сделал, принимая с докладом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Президент отметил, что в условиях пандемии система здравоохранения страны хорошо себя показала."За ковид, конечно, спасибо. Я уже не единожды возвращался к этому вопросу. Напомню: моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились. И сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.Он отметил, что это произошло "не только потому, что система здравоохранения правильно сориентировалась". "Это еще раз говорит о том, что под контролем жестоким и давлением система здравоохранения работает", - подчеркнул президент.В ноябре министр здравоохранения Белоруссии заявил, что эпидситуация с коронавирусной инфекцией в стране стабильная, запасов лекарств и кислорода достаточно, значительного ухудшения обстановки не ожидается. Он говорил, что в начале осени медики видели некоторое повышение заболеваемости, но подъем завершился. До этого в июле заявлялось, что заболеваемость регистрируется меньше, чем за более чем два года пандемии. В последние месяцы министерство не публиковало статистку по заболеваемости COVID-19. По данным министерства, охват одной дозой вакцины против коронавируса в Белоруссии составил 71,7% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 70,7% населения.

https://ria.ru/20221202/immunitet-1835961686.html

https://ria.ru/20221202/covid-19-1835953262.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире, александр лукашенко, белоруссия, здоровье - общество