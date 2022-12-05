https://ria.ru/20221205/koronavirus-1836347557.html

В России за сутки госпитализировали 585 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 585 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2022

В России за сутки госпитализировали 585 пациентов с COVID-19

Более 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 52 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:13

2022-12-05T11:13

2022-12-05T11:13

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 52 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 585 человек, что на 19% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 24 субъектах, снижение - в 42 регионах, ситуация не изменилась в 19 субъектах."Выздоровело за сутки 4 647 человек, или на 1,3% больше в сравнении с 4 декабря 2022 года. Выявлено 5 667 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 52 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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