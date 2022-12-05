https://ria.ru/20221205/koronavirus-1836347557.html
В России за сутки госпитализировали 585 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 585 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2022
В России за сутки госпитализировали 585 пациентов с COVID-19
Более 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 52 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:13
2022-12-05T11:13
2022-12-05T11:13
распространение коронавируса
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россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 52 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 585 человек, что на 19% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 24 субъектах, снижение - в 42 регионах, ситуация не изменилась в 19 субъектах."Выздоровело за сутки 4 647 человек, или на 1,3% больше в сравнении с 4 декабря 2022 года. Выявлено 5 667 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 52 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 585 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 5667 новых случаев COVID-19, умерли 52 человека