https://ria.ru/20221205/konfiskat-1836470908.html
В России разрешили отдавать конфискат с таможни на благотворительность
В России разрешили отдавать конфискат с таможни на благотворительность - РИА Новости, 05.12.2022
В России разрешили отдавать конфискат с таможни на благотворительность
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий таможенным органам безвозмездно передавать конфискованные товары благотворительным организациям, а... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:12
2022-12-05T17:12
2022-12-05T17:14
владимир путин
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
общероссийский народный фронт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий таможенным органам безвозмездно передавать конфискованные товары благотворительным организациям, а также Общероссийскому народному фронту. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.До этого Федеральная таможенная служба (ФТС) была вправе безвозмездно передавать товары, обращенные в федеральную собственность, органам соцзащиты и социального обслуживания, медицинским и образовательным организациям, организациям отдыха детей и их оздоровления, за исключением частных организаций.Закон позволяет таможенным органам безвозмездно передавать такие товары также благотворительным организациям, перечень которых устанавливается правительством РФ. Кроме того, в перечень получателей включено общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" (Общероссийский народный фронт).Закон также дает правительству РФ право определить порядок и случаи безвозмездной передачи таможенными органами отдельных видов конфискованных товаров федеральным органам исполнительной власти для обеспечения возложенных на них задач и функций. Это позволит ФТС безвозмездно передавать товары подведомственным органам и учреждениям Минобороны и МЧС России.Закон также расширяет перечень товаров, разрешенных для безвозмездной передачи. Ранее в этот перечень входили санитарно-гигиенические и медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, продукты детского и лечебного питания, одежда, обувь и другие предметы первой необходимости. Теперь в список включены также технические средства реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы для детского творчества, книжная продукция, технически сложные товары бытового назначения и иные товары, определенные правительством РФ.Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20221128/uslugi-1834696126.html
https://ria.ru/20221205/ekspropriatsiya-1836245862.html
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владимир путин, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), общероссийский народный фронт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Владимир Путин, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Общероссийский народный фронт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
17:12 05.12.2022 (обновлено: 17:14 05.12.2022)
В России разрешили отдавать конфискат с таможни на благотворительность
Путин подписал закон, позволяющий таможенникам отдавать конфискат на благотворительность