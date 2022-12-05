https://ria.ru/20221205/kolesnikova-1836506598.html

Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели в медстационар колонии

Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели в медстационар колонии - РИА Новости, 05.12.2022

Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели в медстационар колонии

Активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марию Колесникову, ранее госпитализированную в реанимацию больницы в Гомеле,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:15

2022-12-05T19:15

2022-12-05T19:15

белоруссия

в мире

мария колесникова

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МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Активистку штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Марию Колесникову, ранее госпитализированную в реанимацию больницы в Гомеле, перевели в медицинский стационар колонии, где она отбывает наказание, с ней встретился отец, заявила в понедельник пресс-служба штаба Бабарико.Ранее в пресс-службе сообщили, что бригада скорой помощи доставила Колесникову 28 ноября в больницу, ее госпитализировали в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию. Тогда отмечалось, что она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. Со ссылкой на неподтвержденную информацию в пресс-службе сообщали, что причиной госпитализации стала прободная язва. Адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко подтвердил РИА Новости сообщение о госпитализации своей клиентки, пояснив, что узнал об этом лично в гомельской больнице, но причины госпитализации ему там не назвали. Официальной информации о госпитализации Колесниковой нет, в администрации больницы РИА Новости отказали в комментарии. Пресс-служба штаба Бабарико сообщила 1 декабря, что после операции Колесникова была переведена в хирургическое отделение гомельской больницы."Александру Колесникову разрешили увидеть дочь… 10-минутное свидание проходило под присмотром врача и сотрудников колонии. Марию еще на выходных перевели из гомельской больницы скорой помощи в колонию — сейчас она находится в медицинском стационаре", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что еще не менее 10 дней она будет находиться под присмотром врачей. Пресс-служба также подтвердила диагноз — прободная язва.Колесникова с января находится в женской колонии в Гомеле. Ранее Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения жалобы членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Колесниковой и Максима Знака на приговор, вынесенный Минским областным судом, оставив его без изменений. В начале сентября прошлого года Минский областной суд приговорил Колесникову и юриста Знака к 11 и 10 годам лишения свободы, соответственно.Знак и Колесникова, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу еще на этапе предварительного расследования, обвинялись в преступлениях, предусмотренных статьями "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "создание экстремистского формирования либо участие в нем". Им грозило максимум 12 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

https://ria.ru/20220811/tikhanovskiy-1808965560.html

https://ria.ru/20220603/oppozitsiya-1792920177.html

белоруссия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, в мире, мария колесникова