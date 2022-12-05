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Фильм Киностудии Горького о бизнесвумен победил на фестивале в Иране
Фильм Киностудии Горького о бизнесвумен победил на фестивале в Иране - РИА Новости, 05.12.2022
Фильм Киностудии Горького о бизнесвумен победил на фестивале в Иране
Документальный фильм "Ангелы Милы" получил главный приз 52-го Международного кинофестиваля "Рошд", сообщает пресс-служба Киностудии имени Горького. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:09
2022-12-05T18:09
2022-12-05T18:09
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Документальный фильм "Ангелы Милы" получил главный приз 52-го Международного кинофестиваля "Рошд", сообщает пресс-служба Киностудии имени Горького.Лента рассказывает об экс-владелице популярной в 1990-х сети бутиков Vanity Миле Ануфриевой. Сегодня она большую часть времени проводит в Африке, где открыла центр помощи и поддержки для детей-альбиносов, сталкивающихся с дискриминацией. По словам руководителя направления документального и научно-популярного кино киностудии Анатасии Рыциной, эта победа говорит "о реальной значимости современного российского документального кино на международном рынке"."Фестиваль известен во всем мире, и каждый год его программа демонстрирует лучшие картины из разных стран. Тем более важно, что наш фильм посвящен любви, состраданию и тому, что каждый человек может менять мир вокруг себя", — говорит Рыцина."Рошд" – старейший кинофестиваль в Иране, посвященный научным, образовательным и обучающим фильмам. В конкурсной программе в этом году принимали участие сразу два проекта Киностудии имени Горького. Кроме "Ангелов Милы" была представлена картина "Лида" об учредителе фонда и хосписа "Дом с маяком" Лиде Мониава.
https://ria.ru/20221202/lavrovayavetv-1835949082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, африка, иран, россия, дом с маяком, киностудия имени м. горького, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Африка, Иран, Россия, Дом с маяком, Киностудия имени М. Горького, Кино и сериалы, что посмотреть
Фильм Киностудии Горького о бизнесвумен победил на фестивале в Иране
Докфильм "Ангелы Милы" Киностудии Горького победил на Международном фестивале в Иране
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Документальный фильм "Ангелы Милы" получил главный приз 52-го Международного кинофестиваля "Рошд", сообщает пресс-служба Киностудии имени Горького.
Лента рассказывает об экс-владелице популярной в 1990-х сети бутиков Vanity Миле Ануфриевой. Сегодня она большую часть времени проводит в Африке, где открыла центр помощи и поддержки для детей-альбиносов, сталкивающихся с дискриминацией.
По словам руководителя направления документального и научно-популярного кино киностудии Анатасии Рыциной, эта победа говорит "о реальной значимости современного российского документального кино на международном рынке".
"Фестиваль известен во всем мире, и каждый год его программа демонстрирует лучшие картины из разных стран. Тем более важно, что наш фильм посвящен любви, состраданию и тому, что каждый человек может менять мир вокруг себя", — говорит Рыцина.
"Рошд" – старейший кинофестиваль в Иране, посвященный научным, образовательным и обучающим фильмам. В конкурсной программе в этом году принимали участие сразу два проекта Киностудии имени Горького. Кроме "Ангелов Милы" была представлена картина "Лида" об учредителе фонда и хосписа "Дом с маяком" Лиде Мониава.