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Фильм Киностудии Горького о бизнесвумен победил на фестивале в Иране

Фильм Киностудии Горького о бизнесвумен победил на фестивале в Иране - РИА Новости, 05.12.2022

Фильм Киностудии Горького о бизнесвумен победил на фестивале в Иране

Документальный фильм "Ангелы Милы" получил главный приз 52-го Международного кинофестиваля "Рошд", сообщает пресс-служба Киностудии имени Горького. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:09

2022-12-05T18:09

2022-12-05T18:09

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Документальный фильм "Ангелы Милы" получил главный приз 52-го Международного кинофестиваля "Рошд", сообщает пресс-служба Киностудии имени Горького.Лента рассказывает об экс-владелице популярной в 1990-х сети бутиков Vanity Миле Ануфриевой. Сегодня она большую часть времени проводит в Африке, где открыла центр помощи и поддержки для детей-альбиносов, сталкивающихся с дискриминацией. По словам руководителя направления документального и научно-популярного кино киностудии Анатасии Рыциной, эта победа говорит "о реальной значимости современного российского документального кино на международном рынке"."Фестиваль известен во всем мире, и каждый год его программа демонстрирует лучшие картины из разных стран. Тем более важно, что наш фильм посвящен любви, состраданию и тому, что каждый человек может менять мир вокруг себя", — говорит Рыцина."Рошд" – старейший кинофестиваль в Иране, посвященный научным, образовательным и обучающим фильмам. В конкурсной программе в этом году принимали участие сразу два проекта Киностудии имени Горького. Кроме "Ангелов Милы" была представлена картина "Лида" об учредителе фонда и хосписа "Дом с маяком" Лиде Мониава.

https://ria.ru/20221202/lavrovayavetv-1835949082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, африка, иран, россия, дом с маяком, киностудия имени м. горького, кино и сериалы, что посмотреть