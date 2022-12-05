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Кириенко отметил национальную черту русского характера - РИА Новости, 05.12.2022
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Кириенко отметил национальную черту русского характера
Кириенко отметил национальную черту русского характера - РИА Новости, 05.12.2022
Кириенко отметил национальную черту русского характера
Приходить на помощь, как бы ни было трудно и тому, кому труднее — черта национального русского характера, заявил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:42
2022-12-05T23:03
общество
сергей кириенко
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Приходить на помощь, как бы ни было трудно и тому, кому труднее — черта национального русского характера, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Он напомнил, что очень многие компании, как крупные, так м маленькие, берут шефство над войсковыми частями или добровольческими корпусами. Он добавил, что его радует, что бизнес участвует в гуманитарной помощи.Он также поблагодарил всех неравнодушных людей и представителей СМИ за продвижение волонтерских проектов.
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общество, сергей кириенко, россия
Общество, Сергей Кириенко, Россия
20:42 05.12.2022 (обновлено: 23:03 05.12.2022)
 
Кириенко отметил национальную черту русского характера

Кириенко назвал чертой национального русского характера помогать тем, кому труднее

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Приходить на помощь, как бы ни было трудно и тому, кому труднее — черта национального русского характера, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"Это часть нашего культурного кода - приходить на помощь, как бы ни было трудно. Приходить на помощь тому, кому труднее - это черта национального русского характера", - сказал Кириенко журналистам.
Он напомнил, что очень многие компании, как крупные, так м маленькие, берут шефство над войсковыми частями или добровольческими корпусами. Он добавил, что его радует, что бизнес участвует в гуманитарной помощи.
Он также поблагодарил всех неравнодушных людей и представителей СМИ за продвижение волонтерских проектов.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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