https://ria.ru/20221205/kharakter-1836522025.html

Кириенко отметил национальную черту русского характера

Кириенко отметил национальную черту русского характера - РИА Новости, 05.12.2022

Кириенко отметил национальную черту русского характера

Приходить на помощь, как бы ни было трудно и тому, кому труднее — черта национального русского характера, заявил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:42

2022-12-05T20:42

2022-12-05T23:03

общество

сергей кириенко

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Приходить на помощь, как бы ни было трудно и тому, кому труднее — черта национального русского характера, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Он напомнил, что очень многие компании, как крупные, так м маленькие, берут шефство над войсковыми частями или добровольческими корпусами. Он добавил, что его радует, что бизнес участвует в гуманитарной помощи.Он также поблагодарил всех неравнодушных людей и представителей СМИ за продвижение волонтерских проектов.

https://ria.ru/20221205/volontery-1836503301.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей кириенко, россия