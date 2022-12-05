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Боюсь познакомить девушку с конфликтной мамой. "Страхи/Детские травмы"
Боюсь познакомить девушку с конфликтной мамой. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 05.12.2022
Боюсь познакомить девушку с конфликтной мамой. "Страхи/Детские травмы"
В семье Геннадия главная — мама. У женщины властный характер: она все контролирует, часто злится из-за мелочей, не стесняется в выражениях. Геннадий с детства был замкнутым и не умел за себя постоять. Недавно он вступил в отношения и хотел бы представить девушку семье, но боится, что это закончится очередным скандалом. Как близким найти общий язык?
2022-12-05T12:00
2022-12-05T12:00
2022-12-05T12:00
страхи
наталья лосева
психология
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Боюсь познакомить девушку с конфликтной мамой. "Страхи/Детские травмы"
В семье Геннадия главная — мама. У женщины властный характер: она все контролирует, часто злится из-за мелочей, не стесняется в выражениях. Геннадий с детства был замкнутым и не умел за себя постоять. Недавно он вступил в отношения и хотел бы представить девушку семье, но боится, что это закончится очередным скандалом. Как близким найти общий язык?
audio/mpeg
Боюсь познакомить девушку с конфликтной мамой. "Страхи/Детские травмы"
В семье Геннадия главная — мама. У женщины властный характер: она все контролирует, часто злится из-за мелочей, не стесняется в выражениях. Геннадий с детства был замкнутым и не умел за себя постоять. Недавно он вступил в отношения и хотел бы представить девушку семье, но боится, что это закончится очередным скандалом. Как близким найти общий язык?
audio/mpeg
Историю героя Геннадия разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология
Боюсь познакомить девушку с конфликтной мамой. "Страхи/Детские травмы"
В семье Геннадия главная — мама. У женщины властный характер: она все контролирует, часто злится из-за мелочей, не стесняется в выражениях. Геннадий с детства был замкнутым и не умел за себя постоять. Недавно он вступил в отношения и хотел бы представить девушку семье, но боится, что это закончится очередным скандалом. Как близким найти общий язык?