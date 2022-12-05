https://ria.ru/20221205/kharakter-1835180972.html

Боюсь познакомить девушку с конфликтной мамой. "Страхи/Детские травмы"

Боюсь познакомить девушку с конфликтной мамой. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 05.12.2022

Боюсь познакомить девушку с конфликтной мамой. "Страхи/Детские травмы"

В семье Геннадия главная — мама. У женщины властный характер: она все контролирует, часто злится из-за мелочей, не стесняется в выражениях. Геннадий с детства был замкнутым и не умел за себя постоять. Недавно он вступил в отношения и хотел бы представить девушку семье, но боится, что это закончится очередным скандалом. Как близким найти общий язык?

2022-12-05T12:00

2022-12-05T12:00

2022-12-05T12:00

страхи

наталья лосева

психология

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Боюсь познакомить девушку с конфликтной мамой. "Страхи/Детские травмы" В семье Геннадия главная — мама. У женщины властный характер: она все контролирует, часто злится из-за мелочей, не стесняется в выражениях. Геннадий с детства был замкнутым и не умел за себя постоять. Недавно он вступил в отношения и хотел бы представить девушку семье, но боится, что это закончится очередным скандалом. Как близким найти общий язык? audio/mpeg

Боюсь познакомить девушку с конфликтной мамой. "Страхи/Детские травмы" В семье Геннадия главная — мама. У женщины властный характер: она все контролирует, часто злится из-за мелочей, не стесняется в выражениях. Геннадий с детства был замкнутым и не умел за себя постоять. Недавно он вступил в отношения и хотел бы представить девушку семье, но боится, что это закончится очередным скандалом. Как близким найти общий язык? audio/mpeg

Историю героя Геннадия разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, аудио