Рейтинг@Mail.ru
Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20221205/khabarovsk-1836377709.html
Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза
Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза - РИА Новости, 05.12.2022
Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза
Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза благодаря ряду примененных властями мер, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:45
2022-12-05T12:45
хабаровский край
михаил дегтярев
евгений никонов
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_77:0:2999:1644_1920x0_80_0_0_2577cafd557be861282e86c3ff375e2b.jpg
ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза благодаря ряду примененных властями мер, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."Сегодня на заседании оперштаба обсуждали поддержку малого и среднего предпринимательства, самозанятых. Сейчас в секторе МСП - порядка 226 тысяч человек и более 42 тысяч относится к категории "самозанятых". Последних еще в прошлом году было почти в два раза меньше. Их резкому росту поспособствовала реализация целого комплекса мер – имущественная и финансовая поддержки, налоговые льготы, кредитные каникулы, мораторий на проверки", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он отметил, что мораторий на проверки сохраняется. Бизнес нужно продолжать поддерживать и вовлекать в этот процесс больше новых предпринимателей, указал губернатор."Сегодня мы видим два типа: тех, кто опирается на государство, и противоположный. Такие бизнесмены не пользуются действующими мерами поддержки, не берут займы на льготных условиях, не обращаются в профильные фонды. Именно с ними важно больше работать", - акцентировал внимание глава региона.По данным краевого кабмина, согласно доклада первого зампреда правительства края Марии Авиловой, набранные темпы экономического роста продолжают оставаться высокими. Это доказывает прежде всего индекс промышленного производства, который сохраняется на уровне 100%. Положительную динамику обеспечивают судостроение, деревообработка, добыча металлических руд, рыбопереработка, энергетика. Но существенный вклад вносит транспортно-логистический комплекс: грузооборот составляет 106,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отмечают власти.Стимулирование предпринимательства оказывает прямое влияние на рынок труда. По данным зампреда правительства по соцвопросам Евгения Никонова, на текущий момент уровень безработицы остается низким: сейчас в крае всего около 4 тысяч безработных против почти 5 тысяч в начале года. При этом вакансий становится только больше – 21,5 тысячи, в феврале их количество было на 14% ниже."Поэтому вопрос мобильности трудовых ресурсов стоит в полный рост. Евгений Леонидович (Никонов - ред.), вам и всему правительству даю поручение проработать новые меры и решения проблемы дефицита кадров. В том числе за счет привлечения специалистов из соседних регионов и из-за рубежа, а также вовлекая в трудовую деятельность молодежь", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20221118/buryatiya-1832422489.html
https://ria.ru/20221101/byudzhet-1828325491.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_b8a30686522a50850441dd92a4514e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил дегтярев, евгений никонов, хабаровский край
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Евгений Никонов, Хабаровский край
12:45 05.12.2022
 
Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза

Губернатор Дегтярев: число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкХабаровск
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Хабаровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза благодаря ряду примененных властями мер, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Сегодня на заседании оперштаба обсуждали поддержку малого и среднего предпринимательства, самозанятых. Сейчас в секторе МСП - порядка 226 тысяч человек и более 42 тысяч относится к категории "самозанятых". Последних еще в прошлом году было почти в два раза меньше. Их резкому росту поспособствовала реализация целого комплекса мер – имущественная и финансовая поддержки, налоговые льготы, кредитные каникулы, мораторий на проверки", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 12:35Туризм
Названы самые популярные у туристов регионы Дальнего Востока
Он отметил, что мораторий на проверки сохраняется. Бизнес нужно продолжать поддерживать и вовлекать в этот процесс больше новых предпринимателей, указал губернатор.
"Сегодня мы видим два типа: тех, кто опирается на государство, и противоположный. Такие бизнесмены не пользуются действующими мерами поддержки, не берут займы на льготных условиях, не обращаются в профильные фонды. Именно с ними важно больше работать", - акцентировал внимание глава региона.
По данным краевого кабмина, согласно доклада первого зампреда правительства края Марии Авиловой, набранные темпы экономического роста продолжают оставаться высокими. Это доказывает прежде всего индекс промышленного производства, который сохраняется на уровне 100%. Положительную динамику обеспечивают судостроение, деревообработка, добыча металлических руд, рыбопереработка, энергетика. Но существенный вклад вносит транспортно-логистический комплекс: грузооборот составляет 106,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отмечают власти.
Стимулирование предпринимательства оказывает прямое влияние на рынок труда. По данным зампреда правительства по соцвопросам Евгения Никонова, на текущий момент уровень безработицы остается низким: сейчас в крае всего около 4 тысяч безработных против почти 5 тысяч в начале года. При этом вакансий становится только больше – 21,5 тысячи, в феврале их количество было на 14% ниже.
"Поэтому вопрос мобильности трудовых ресурсов стоит в полный рост. Евгений Леонидович (Никонов - ред.), вам и всему правительству даю поручение проработать новые меры и решения проблемы дефицита кадров. В том числе за счет привлечения специалистов из соседних регионов и из-за рубежа, а также вовлекая в трудовую деятельность молодежь", - заключил губернатор.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 10:17Хабаровский край
Бюджет Хабаровского края вырос на 16 процентов в сравнении с 2021 годом
 
Хабаровский крайМихаил ДегтяревЕвгений НиконовХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала