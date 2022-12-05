https://ria.ru/20221205/khabarovsk-1836377709.html
Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза
Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза - РИА Новости, 05.12.2022
Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза
Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза благодаря ряду примененных властями мер, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:45
2022-12-05T12:45
2022-12-05T12:45
хабаровский край
михаил дегтярев
евгений никонов
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза благодаря ряду примененных властями мер, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."Сегодня на заседании оперштаба обсуждали поддержку малого и среднего предпринимательства, самозанятых. Сейчас в секторе МСП - порядка 226 тысяч человек и более 42 тысяч относится к категории "самозанятых". Последних еще в прошлом году было почти в два раза меньше. Их резкому росту поспособствовала реализация целого комплекса мер – имущественная и финансовая поддержки, налоговые льготы, кредитные каникулы, мораторий на проверки", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он отметил, что мораторий на проверки сохраняется. Бизнес нужно продолжать поддерживать и вовлекать в этот процесс больше новых предпринимателей, указал губернатор."Сегодня мы видим два типа: тех, кто опирается на государство, и противоположный. Такие бизнесмены не пользуются действующими мерами поддержки, не берут займы на льготных условиях, не обращаются в профильные фонды. Именно с ними важно больше работать", - акцентировал внимание глава региона.По данным краевого кабмина, согласно доклада первого зампреда правительства края Марии Авиловой, набранные темпы экономического роста продолжают оставаться высокими. Это доказывает прежде всего индекс промышленного производства, который сохраняется на уровне 100%. Положительную динамику обеспечивают судостроение, деревообработка, добыча металлических руд, рыбопереработка, энергетика. Но существенный вклад вносит транспортно-логистический комплекс: грузооборот составляет 106,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отмечают власти.Стимулирование предпринимательства оказывает прямое влияние на рынок труда. По данным зампреда правительства по соцвопросам Евгения Никонова, на текущий момент уровень безработицы остается низким: сейчас в крае всего около 4 тысяч безработных против почти 5 тысяч в начале года. При этом вакансий становится только больше – 21,5 тысячи, в феврале их количество было на 14% ниже."Поэтому вопрос мобильности трудовых ресурсов стоит в полный рост. Евгений Леонидович (Никонов - ред.), вам и всему правительству даю поручение проработать новые меры и решения проблемы дефицита кадров. В том числе за счет привлечения специалистов из соседних регионов и из-за рубежа, а также вовлекая в трудовую деятельность молодежь", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20221118/buryatiya-1832422489.html
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михаил дегтярев, евгений никонов, хабаровский край
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Евгений Никонов, Хабаровский край
Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза
Губернатор Дегтярев: число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза
ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости.
Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось почти в два раза благодаря ряду примененных властями мер, сообщил
губернатор Михаил Дегтярев.
"Сегодня на заседании оперштаба обсуждали поддержку малого и среднего предпринимательства, самозанятых. Сейчас в секторе МСП - порядка 226 тысяч человек и более 42 тысяч относится к категории "самозанятых". Последних еще в прошлом году было почти в два раза меньше. Их резкому росту поспособствовала реализация целого комплекса мер – имущественная и финансовая поддержки, налоговые льготы, кредитные каникулы, мораторий на проверки", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мораторий на проверки сохраняется. Бизнес нужно продолжать поддерживать и вовлекать в этот процесс больше новых предпринимателей, указал губернатор.
"Сегодня мы видим два типа: тех, кто опирается на государство, и противоположный. Такие бизнесмены не пользуются действующими мерами поддержки, не берут займы на льготных условиях, не обращаются в профильные фонды. Именно с ними важно больше работать", - акцентировал внимание глава региона.
По данным краевого кабмина, согласно доклада первого зампреда правительства края Марии Авиловой, набранные темпы экономического роста продолжают оставаться высокими. Это доказывает прежде всего индекс промышленного производства, который сохраняется на уровне 100%. Положительную динамику обеспечивают судостроение, деревообработка, добыча металлических руд, рыбопереработка, энергетика. Но существенный вклад вносит транспортно-логистический комплекс: грузооборот составляет 106,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отмечают власти.
Стимулирование предпринимательства оказывает прямое влияние на рынок труда. По данным зампреда правительства по соцвопросам Евгения Никонова
, на текущий момент уровень безработицы остается низким: сейчас в крае всего около 4 тысяч безработных против почти 5 тысяч в начале года. При этом вакансий становится только больше – 21,5 тысячи, в феврале их количество было на 14% ниже.
"Поэтому вопрос мобильности трудовых ресурсов стоит в полный рост. Евгений Леонидович (Никонов - ред.), вам и всему правительству даю поручение проработать новые меры и решения проблемы дефицита кадров. В том числе за счет привлечения специалистов из соседних регионов и из-за рубежа, а также вовлекая в трудовую деятельность молодежь", - заключил губернатор.