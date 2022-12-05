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Парламентская Ассамблея ОДКБ отметила возрастающую роль КБТО
Парламентская Ассамблея ОДКБ отметила возрастающую роль КБТО - РИА Новости, 05.12.2022
Парламентская Ассамблея ОДКБ отметила возрастающую роль КБТО
Члены Парламентской ассамблеи ОДКБ отмечают возрастающую роль Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО) на фоне возможного использования достижений в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:40
2022-12-05T14:40
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Члены Парламентской ассамблеи ОДКБ отмечают возрастающую роль Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО) на фоне возможного использования достижений в сфере биотехнологий не в мирных целях, сообщается в заявлении ПА ОДКБ, принятом в понедельник."Мы, члены Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, представляя парламенты государств – участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года (далее – Конвенция, КБТО), отмечаем возросшую роль КБТО на фоне современных вызовов в сфере биологической безопасности, включая возможность использования достижений в сфере биотехнологий не в мирных целях", - говорится в заявлении ПА ОДКБ.В понедельник в Колонном зале Дома Союзов состоялось совместное заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.
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одкб, дом союзов, в мире
Парламентская Ассамблея ОДКБ отметила возрастающую роль КБТО
ПА ОДКБ: роль КБТО растет из-за риска применения биотехнологий не в мирных целях