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На курортах Кавминвод закрыли парки и терренкуры из-за обледенения деревьев

На курортах Кавминвод закрыли парки и терренкуры из-за обледенения деревьев - РИА Новости, 05.12.2022

На курортах Кавминвод закрыли парки и терренкуры из-за обледенения деревьев

Парки и терренкуры закрыли для прогулок в Железноводске и Пятигорске из-за падения обледеневших деревьев, сообщают власти городов. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:53

2022-12-05T12:53

2022-12-05T12:53

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ПЯТИГОРСК, 5 дек — РИА Новости. Парки и терренкуры закрыли для прогулок в Железноводске и Пятигорске из-за падения обледеневших деревьев, сообщают власти городов."На Железноводск опустился густой туман и держался целую неделю, была высокая влажность — более 90 процентов, потом ударил мороз и прошел дождь, все наши деревья стоят во льду. Поэтому во избежание несчастных случаев мной было принято решение: мы перекрываем наш курортный парк, наши терренкуры", — сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.Он также обратился с просьбой не посещать каскадную лестницу и озеро."За сегодняшнюю ночь упало более 10 деревьев, они продолжают падать, большая просьба от прогулок воздержаться", — подчеркнул Бакулин.Власти Пятигорска в свою очередь приняли решение о закрытии прогулочной зоны на горе Машук. Глава города Дмитрий Ворошилов попросил жителей и туристов отказаться от посещения терренкуров.По данным синоптиков, в Кавминводах сейчас минус четыре градуса, ситуацию осложняет порывистый ветер. Потепление ожидается с четверга, столбик термометра поднимется выше ноля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

железноводск, пятигорск, курорт, погода, новости - туризм, туризм