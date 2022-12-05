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На курортах Кавминвод закрыли парки и терренкуры из-за обледенения деревьев - РИА Новости, 05.12.2022
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Туризм
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На курортах Кавминвод закрыли парки и терренкуры из-за обледенения деревьев
На курортах Кавминвод закрыли парки и терренкуры из-за обледенения деревьев - РИА Новости, 05.12.2022
На курортах Кавминвод закрыли парки и терренкуры из-за обледенения деревьев
Парки и терренкуры закрыли для прогулок в Железноводске и Пятигорске из-за падения обледеневших деревьев, сообщают власти городов. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:53
2022-12-05T12:53
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ПЯТИГОРСК, 5 дек — РИА Новости. Парки и терренкуры закрыли для прогулок в Железноводске и Пятигорске из-за падения обледеневших деревьев, сообщают власти городов."На Железноводск опустился густой туман и держался целую неделю, была высокая влажность — более 90 процентов, потом ударил мороз и прошел дождь, все наши деревья стоят во льду. Поэтому во избежание несчастных случаев мной было принято решение: мы перекрываем наш курортный парк, наши терренкуры", — сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.Он также обратился с просьбой не посещать каскадную лестницу и озеро."За сегодняшнюю ночь упало более 10 деревьев, они продолжают падать, большая просьба от прогулок воздержаться", — подчеркнул Бакулин.Власти Пятигорска в свою очередь приняли решение о закрытии прогулочной зоны на горе Машук. Глава города Дмитрий Ворошилов попросил жителей и туристов отказаться от посещения терренкуров.По данным синоптиков, в Кавминводах сейчас минус четыре градуса, ситуацию осложняет порывистый ветер. Потепление ожидается с четверга, столбик термометра поднимется выше ноля.
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железноводск, пятигорск, курорт, погода, новости - туризм, туризм
Туризм, Железноводск, Пятигорск, Курорт, Погода, Новости - Туризм, Туризм
12:53 05.12.2022
 
На курортах Кавминвод закрыли парки и терренкуры из-за обледенения деревьев

Парки и терренкуры закрыли в Пятигорске и Железноводске из-за обледенения деревьев

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в медиабанкВорота любви на горе Машук в городе Пятигорск
Ворота любви на горе Машук в городе Пятигорск - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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ПЯТИГОРСК, 5 дек — РИА Новости. Парки и терренкуры закрыли для прогулок в Железноводске и Пятигорске из-за падения обледеневших деревьев, сообщают власти городов.
"На Железноводск опустился густой туман и держался целую неделю, была высокая влажность — более 90 процентов, потом ударил мороз и прошел дождь, все наши деревья стоят во льду. Поэтому во избежание несчастных случаев мной было принято решение: мы перекрываем наш курортный парк, наши терренкуры", — сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.
Он также обратился с просьбой не посещать каскадную лестницу и озеро.
"За сегодняшнюю ночь упало более 10 деревьев, они продолжают падать, большая просьба от прогулок воздержаться", — подчеркнул Бакулин.
Власти Пятигорска в свою очередь приняли решение о закрытии прогулочной зоны на горе Машук. Глава города Дмитрий Ворошилов попросил жителей и туристов отказаться от посещения терренкуров.
По данным синоптиков, в Кавминводах сейчас минус четыре градуса, ситуацию осложняет порывистый ветер. Потепление ожидается с четверга, столбик термометра поднимется выше ноля.
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