https://ria.ru/20221205/inoagenty-1836464059.html

В России исключили предприятия-иноагенты из системы страхования вкладов

В России исключили предприятия-иноагенты из системы страхования вкладов - РИА Новости, 05.12.2022

В России исключили предприятия-иноагенты из системы страхования вкладов

Президент России Владимир Путин подписал направленный на совершенствование регулирования статуса иноагентов федеральный закон, который, в частности, исключает... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:58

2022-12-05T16:58

2022-12-05T17:03

общество

россия

госдума рф

владимир путин

иноагенты

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал направленный на совершенствование регулирования статуса иноагентов федеральный закон, который, в частности, исключает из системы страхования вкладов включённые в реестр иноагентов малые предприятия.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Соответствующая поправка была внесена в закон в ходе его второго чтения в Госдуме.Закон также призван обеспечить вступление в силу закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который начал действовать с 1 декабря.Так, изменения в соответствующие законы предусматривают, что иноагенты не смогут поступать на госслужбу, быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних. После вступления закона в силу сотрудники органов внутренних дел, а также таможенных органов в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу.Как пояснили авторы закона, все эти новации уже содержатся в законе об иноагентах, который вступил в силу 1 декабря. Одобренный в среду Совфедом закон лишь вносит корреспондирующие изменения в соответствующие законы.

https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835661505.html

https://ria.ru/20221129/zakony-1834946779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, владимир путин, иноагенты