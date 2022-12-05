https://ria.ru/20221205/inoagenty-1836464059.html
В России исключили предприятия-иноагенты из системы страхования вкладов
В России исключили предприятия-иноагенты из системы страхования вкладов - РИА Новости, 05.12.2022
В России исключили предприятия-иноагенты из системы страхования вкладов
Президент России Владимир Путин подписал направленный на совершенствование регулирования статуса иноагентов федеральный закон, который, в частности, исключает... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:58
2022-12-05T16:58
2022-12-05T17:03
общество
россия
госдума рф
владимир путин
иноагенты
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал направленный на совершенствование регулирования статуса иноагентов федеральный закон, который, в частности, исключает из системы страхования вкладов включённые в реестр иноагентов малые предприятия.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Соответствующая поправка была внесена в закон в ходе его второго чтения в Госдуме.Закон также призван обеспечить вступление в силу закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который начал действовать с 1 декабря.Так, изменения в соответствующие законы предусматривают, что иноагенты не смогут поступать на госслужбу, быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних. После вступления закона в силу сотрудники органов внутренних дел, а также таможенных органов в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу.Как пояснили авторы закона, все эти новации уже содержатся в законе об иноагентах, который вступил в силу 1 декабря. Одобренный в среду Совфедом закон лишь вносит корреспондирующие изменения в соответствующие законы.
https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835661505.html
https://ria.ru/20221129/zakony-1834946779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, владимир путин, иноагенты
Общество, Россия, Госдума РФ, Владимир Путин, иноагенты
16:58 05.12.2022 (обновлено: 17:03 05.12.2022)
В России исключили предприятия-иноагенты из системы страхования вкладов
Путин подписал закон об исключении предприятий-иноагентов из системы страхования вкладов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
направленный на совершенствование регулирования статуса иноагентов федеральный закон, который, в частности, исключает из системы страхования вкладов включённые в реестр иноагентов малые предприятия.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующая поправка была внесена в закон в ходе его второго чтения в Госдуме
.
Закон также призван обеспечить вступление в силу закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который начал действовать с 1 декабря.
Так, изменения в соответствующие законы предусматривают, что иноагенты не смогут поступать на госслужбу, быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних. После вступления закона в силу сотрудники органов внутренних дел, а также таможенных органов в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу.
Как пояснили авторы закона, все эти новации уже содержатся в законе об иноагентах, который вступил в силу 1 декабря. Одобренный в среду Совфедом закон лишь вносит корреспондирующие изменения в соответствующие законы.