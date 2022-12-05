https://ria.ru/20221205/inoagenty-1836400263.html

Суд в Москве впервые оштрафовал по новому закону об обязанностях иноагентов

Суд в Москве впервые оштрафовал по новому закону об обязанностях иноагентов - РИА Новости, 05.12.2022

Суд в Москве впервые оштрафовал по новому закону об обязанностях иноагентов

Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей блогера Максима Каца* за неисполнение иноагентских обязанностей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:55

2022-12-05T13:55

2022-12-05T13:55

максим кац

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей блогера Максима Каца* за неисполнение иноагентских обязанностей, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил Кацу* наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Статья 19.7.5-4 КоАП РФ (нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) введена 24 февраля 2022 года. Как следует из базы данных столичных судов, Кац* – первый, кто признан по ней виновным в Москве.Аналогичные протоколы составлены на уехавших из России Михаила Ходорковского*, Гарри Каспарова* и журналиста Евгения Киселева*. Заседания пройдут в декабре.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221204/dozhd-1836232290.html

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москва

россия

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Владимир Лаврентьев

максим кац, москва, россия, происшествия