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Суд в Москве впервые оштрафовал по новому закону об обязанностях иноагентов - РИА Новости, 05.12.2022
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Суд в Москве впервые оштрафовал по новому закону об обязанностях иноагентов
Суд в Москве впервые оштрафовал по новому закону об обязанностях иноагентов - РИА Новости, 05.12.2022
Суд в Москве впервые оштрафовал по новому закону об обязанностях иноагентов
Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей блогера Максима Каца* за неисполнение иноагентских обязанностей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:55
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максим кац
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей блогера Максима Каца* за неисполнение иноагентских обязанностей, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил Кацу* наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Статья 19.7.5-4 КоАП РФ (нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) введена 24 февраля 2022 года. Как следует из базы данных столичных судов, Кац* – первый, кто признан по ней виновным в Москве.Аналогичные протоколы составлены на уехавших из России Михаила Ходорковского*, Гарри Каспарова* и журналиста Евгения Киселева*. Заседания пройдут в декабре.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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максим кац, москва, россия, происшествия
Максим Кац, Москва, Россия, Происшествия
13:55 05.12.2022
 
Суд в Москве впервые оштрафовал по новому закону об обязанностях иноагентов

Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей блогера Каца по новому закону об обязанностях иноагентов

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей блогера Максима Каца* за неисполнение иноагентских обязанностей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Кацу* наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 16:28
Главред телеканала "Дождь"* сообщил об увольнении нескольких сотрудников
Статья 19.7.5-4 КоАП РФ (нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) введена 24 февраля 2022 года. Как следует из базы данных столичных судов, Кац* – первый, кто признан по ней виновным в Москве.
Аналогичные протоколы составлены на уехавших из России Михаила Ходорковского*, Гарри Каспарова* и журналиста Евгения Киселева*. Заседания пройдут в декабре.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Бывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 16:49
Суд отказался исключать Яшина* из списка иноагентов
 
Максим КацМоскваРоссияПроисшествия
 
 
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