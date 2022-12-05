https://ria.ru/20221205/inoagenty-1836400263.html
Суд в Москве впервые оштрафовал по новому закону об обязанностях иноагентов
Суд в Москве впервые оштрафовал по новому закону об обязанностях иноагентов - РИА Новости, 05.12.2022
Суд в Москве впервые оштрафовал по новому закону об обязанностях иноагентов
Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей блогера Максима Каца* за неисполнение иноагентских обязанностей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:55
2022-12-05T13:55
2022-12-05T13:55
максим кац
москва
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей блогера Максима Каца* за неисполнение иноагентских обязанностей, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил Кацу* наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Статья 19.7.5-4 КоАП РФ (нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) введена 24 февраля 2022 года. Как следует из базы данных столичных судов, Кац* – первый, кто признан по ней виновным в Москве.Аналогичные протоколы составлены на уехавших из России Михаила Ходорковского*, Гарри Каспарова* и журналиста Евгения Киселева*. Заседания пройдут в декабре.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221204/dozhd-1836232290.html
https://ria.ru/20221202/yashin-1835937658.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим кац, москва, россия, происшествия
Максим Кац, Москва, Россия, Происшествия
Суд в Москве впервые оштрафовал по новому закону об обязанностях иноагентов
Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей блогера Каца по новому закону об обязанностях иноагентов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей блогера Максима Каца* за неисполнение иноагентских обязанностей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Кацу* наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Статья 19.7.5-4 КоАП РФ (нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) введена 24 февраля 2022 года. Как следует из базы данных столичных судов, Кац* – первый, кто признан по ней виновным в Москве.
Аналогичные протоколы составлены на уехавших из России Михаила Ходорковского
*, Гарри Каспарова
* и журналиста Евгения Киселева*. Заседания пройдут в декабре.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента