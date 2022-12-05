https://ria.ru/20221205/inflyatsiya-1836457075.html
Решетников заявил, что инфляция в России ниже, чем в странах Запада
Решетников заявил, что инфляция в России ниже, чем в странах Запада - РИА Новости, 05.12.2022
Решетников заявил, что инфляция в России ниже, чем в странах Запада
Текущий курс рубля отражает реальную текущую ситуацию спроса и предложения валюты, процесса дедолларизации и ожидания рынка, и Минэкономразвития сохраняет... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:34
2022-12-05T16:34
2022-12-05T17:19
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
инфляция
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Текущий курс рубля отражает реальную текущую ситуацию спроса и предложения валюты, процесса дедолларизации и ожидания рынка, и Минэкономразвития сохраняет прогноз аккуратного номинального ослабления рубля, заявил РИА Новости глава министерства Максим Решетников.Отвечая на вопрос, насколько продолжительным будет тренд на ослабление рубля, Решетников пояснил: "В нашем прогнозе заложено очень аккуратное номинальное ослабление рубля, но надо понимать, что мы сейчас в абсолютно уникальной ситуации – когда инфляция в России уже ниже, чем во многих западных государствах". И тот демпфер, то есть разница в уровне инфляции в России и западных странах, который всегда работал на ослабление рубля, сейчас повернулся в обратную сторону, продолжил Решетников.Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс в 68,1 рубля за доллар в 2022 году, 68,3 рубля за доллар в 2023 году, 70,9 рубля за доллар в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.
https://ria.ru/20221120/inflyatsiya-1832836620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Инфляция
16:34 05.12.2022 (обновлено: 17:19 05.12.2022)
Решетников заявил, что инфляция в России ниже, чем в странах Запада
Решетников заявил, что инфляция в России ниже, чем во многих западных странах
НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Текущий курс рубля отражает реальную текущую ситуацию спроса и предложения валюты, процесса дедолларизации и ожидания рынка, и Минэкономразвития сохраняет прогноз аккуратного номинального ослабления рубля, заявил РИА Новости глава министерства Максим Решетников.
Отвечая на вопрос, насколько продолжительным будет тренд на ослабление рубля, Решетников пояснил: "В нашем прогнозе заложено очень аккуратное номинальное ослабление рубля, но надо понимать, что мы сейчас в абсолютно уникальной ситуации – когда инфляция в России уже ниже, чем во многих западных государствах". И тот демпфер, то есть разница в уровне инфляции в России и западных странах, который всегда работал на ослабление рубля, сейчас повернулся в обратную сторону, продолжил Решетников.
Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс в 68,1 рубля за доллар в 2022 году, 68,3 рубля за доллар в 2023 году, 70,9 рубля за доллар в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.