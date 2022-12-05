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Решетников заявил, что инфляция в России ниже, чем в странах Запада - РИА Новости, 05.12.2022
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Решетников заявил, что инфляция в России ниже, чем в странах Запада
Решетников заявил, что инфляция в России ниже, чем в странах Запада - РИА Новости, 05.12.2022
Решетников заявил, что инфляция в России ниже, чем в странах Запада
Текущий курс рубля отражает реальную текущую ситуацию спроса и предложения валюты, процесса дедолларизации и ожидания рынка, и Минэкономразвития сохраняет... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:34
2022-12-05T17:19
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
инфляция
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Текущий курс рубля отражает реальную текущую ситуацию спроса и предложения валюты, процесса дедолларизации и ожидания рынка, и Минэкономразвития сохраняет прогноз аккуратного номинального ослабления рубля, заявил РИА Новости глава министерства Максим Решетников.Отвечая на вопрос, насколько продолжительным будет тренд на ослабление рубля, Решетников пояснил: "В нашем прогнозе заложено очень аккуратное номинальное ослабление рубля, но надо понимать, что мы сейчас в абсолютно уникальной ситуации – когда инфляция в России уже ниже, чем во многих западных государствах". И тот демпфер, то есть разница в уровне инфляции в России и западных странах, который всегда работал на ослабление рубля, сейчас повернулся в обратную сторону, продолжил Решетников.Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс в 68,1 рубля за доллар в 2022 году, 68,3 рубля за доллар в 2023 году, 70,9 рубля за доллар в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Инфляция
16:34 05.12.2022 (обновлено: 17:19 05.12.2022)
 
Решетников заявил, что инфляция в России ниже, чем в странах Запада

Решетников заявил, что инфляция в России ниже, чем во многих западных странах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Текущий курс рубля отражает реальную текущую ситуацию спроса и предложения валюты, процесса дедолларизации и ожидания рынка, и Минэкономразвития сохраняет прогноз аккуратного номинального ослабления рубля, заявил РИА Новости глава министерства Максим Решетников.
Отвечая на вопрос, насколько продолжительным будет тренд на ослабление рубля, Решетников пояснил: "В нашем прогнозе заложено очень аккуратное номинальное ослабление рубля, но надо понимать, что мы сейчас в абсолютно уникальной ситуации – когда инфляция в России уже ниже, чем во многих западных государствах". И тот демпфер, то есть разница в уровне инфляции в России и западных странах, который всегда работал на ослабление рубля, сейчас повернулся в обратную сторону, продолжил Решетников.
Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс в 68,1 рубля за доллар в 2022 году, 68,3 рубля за доллар в 2023 году, 70,9 рубля за доллар в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 08:24
Россия заняла 45-е место в мире по показателю годовой инфляции
 
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Инфляция
 
 
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