https://ria.ru/20221205/gruzy-1836362346.html

Россия и Китай должны восстановить логистику, заявил Мишустин

Россия и Китай должны восстановить логистику, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.12.2022

Россия и Китай должны восстановить логистику, заявил Мишустин

Россия и Китай должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков и созданию новых логистических цепочек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:52

2022-12-05T11:52

2022-12-05T13:10

экономика

михаил мишустин

россия

китай

россия-китай: главное

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Китай должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков и созданию новых логистических цепочек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Важное значение для развития торгово-экономических связей имеет стабильная работа транспортных артерий. Здесь пока ощущается влияние ограничений, которые были приняты из-за пандемии. Необходимо продолжать совместные усилия по восстановлению грузопотоков и созданию новых логистических цепочек", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.По его словам, в этой связи большое значение имеет ввод в эксплуатацию в текущем году двух новых трансграничных мостовых переходов через реку Амур – автомобильного и железнодорожного."Эти масштабные проекты позволят увеличить экспортно-импортные поставки товаров, что особенное важно в условиях сложной ситуации в мировой экономике", - добавил премьер.

https://ria.ru/20221205/neft-1836338304.html

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экономика, михаил мишустин, россия, китай