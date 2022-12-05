https://ria.ru/20221205/gruzy-1836362346.html
Россия и Китай должны восстановить логистику, заявил Мишустин
Россия и Китай должны восстановить логистику, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.12.2022
Россия и Китай должны восстановить логистику, заявил Мишустин
Россия и Китай должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков и созданию новых логистических цепочек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:52
2022-12-05T11:52
2022-12-05T13:10
экономика
михаил мишустин
россия
китай
россия-китай: главное
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Китай должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков и созданию новых логистических цепочек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Важное значение для развития торгово-экономических связей имеет стабильная работа транспортных артерий. Здесь пока ощущается влияние ограничений, которые были приняты из-за пандемии. Необходимо продолжать совместные усилия по восстановлению грузопотоков и созданию новых логистических цепочек", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.По его словам, в этой связи большое значение имеет ввод в эксплуатацию в текущем году двух новых трансграничных мостовых переходов через реку Амур – автомобильного и железнодорожного."Эти масштабные проекты позволят увеличить экспортно-импортные поставки товаров, что особенное важно в условиях сложной ситуации в мировой экономике", - добавил премьер.
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экономика, михаил мишустин, россия, китай
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Китай, Россия-Китай: Главное
11:52 05.12.2022 (обновлено: 13:10 05.12.2022)
Россия и Китай должны восстановить логистику, заявил Мишустин
Мишустин: Россия и Китай должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков