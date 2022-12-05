https://ria.ru/20221205/gruziya-1836484233.html
Президент Польши заявил о поддержке желания Грузии стать членом ЕС и НАТО
Президент Польши заявил о поддержке желания Грузии стать членом ЕС и НАТО - РИА Новости, 05.12.2022
Президент Польши заявил о поддержке желания Грузии стать членом ЕС и НАТО
Варшава полностью поддерживает желание Грузии стать членом Европейского союза и НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Грузии... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:43
2022-12-05T17:43
2022-12-05T17:45
в мире
анджей дуда
саломе зурабишвили
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ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. Варшава полностью поддерживает желание Грузии стать членом Европейского союза и НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник в Варшаве."Я уверил госпожу президента в постоянной поддержке Польши и поляков европейских и евроатлантических намерений Грузии для будущего членства, мы все надеемся в Европейском союзе, в Североатлантическом альянсе", - сказал Дуда."Мы надеемся, что Грузия скоро получит статус кандидата в Европейский союз в полном значении этого и процесс будет далее реализовываться", - добавил он.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
https://ria.ru/20221202/es-1835988388.html
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в мире, анджей дуда, саломе зурабишвили, грузия, польша, нато, евросоюз
В мире, Анджей Дуда, Саломе Зурабишвили, Грузия, Польша, НАТО, Евросоюз
17:43 05.12.2022 (обновлено: 17:45 05.12.2022)
Президент Польши заявил о поддержке желания Грузии стать членом ЕС и НАТО
Президент Польши Дуда заявил о полной поддержке желания Грузии стать членом ЕС и НАТО